В аэропорту Саратова сняли ограничения

2025-11-03T08:09+0300
2025-11-03T08:09+0300
2025-11-03T08:09+0300
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщили в Росавиации. "Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
