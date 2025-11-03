Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин назвал ключевой вопрос в энергетике для России - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251103/oreshkin--864182817.html
Орешкин назвал ключевой вопрос в энергетике для России
Орешкин назвал ключевой вопрос в энергетике для России - 03.11.2025, ПРАЙМ
Орешкин назвал ключевой вопрос в энергетике для России
Один из ключевых вопросов в энергетике для России: как покрыть растущий спрос в странах Глобального Юга, для этого нужен большой объем инвестиций, заявил... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T14:53+0300
2025-11-03T14:53+0300
энергетика
максим орешкин
рф
россия
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/83386/21/833862118_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fc82e945f9852414f5f9f89be183a285.jpg
АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. Один из ключевых вопросов в энергетике для России: как покрыть растущий спрос в странах Глобального Юга, для этого нужен большой объем инвестиций, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на полях конференции ADIPEC. "Ключевой вопрос заключается в том, как Россия вместе со странами ОПЕК, вместе с другими производителями газа сможет удовлетворить все растущие потребности Глобального Юга в энергии. Это скорее средне- и долгосрочная задача, потому что мы все понимаем, что для покрытия всех будущих потребностей необходим огромный объем инвестиций", - сказал он.
https://1prime.ru/20251028/lavrov--864014527.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83386/21/833862118_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_64906e9a12343ffa7c0fee6fa248ce5b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
максим орешкин, рф, россия, опек
Энергетика, Максим Орешкин, РФ, РОССИЯ, ОПЕК
14:53 03.11.2025
 
Орешкин назвал ключевой вопрос в энергетике для России

Орешкин назвал растущий спрос на Глобальном Юге ключевым вопросом в энергетике для РФ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. Один из ключевых вопросов в энергетике для России: как покрыть растущий спрос в странах Глобального Юга, для этого нужен большой объем инвестиций, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на полях конференции ADIPEC.
"Ключевой вопрос заключается в том, как Россия вместе со странами ОПЕК, вместе с другими производителями газа сможет удовлетворить все растущие потребности Глобального Юга в энергии. Это скорее средне- и долгосрочная задача, потому что мы все понимаем, что для покрытия всех будущих потребностей необходим огромный объем инвестиций", - сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности. 28 октября 2025 - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
Лавров и Сийярто обсудили сотрудничество России и Венгрии в энергетике
28 октября, 15:02
 
ЭнергетикаМаксим ОрешкинРФРОССИЯОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала