Орешкин назвал ключевой вопрос в энергетике для России
АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. Один из ключевых вопросов в энергетике для России: как покрыть растущий спрос в странах Глобального Юга, для этого нужен большой объем инвестиций, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на полях конференции ADIPEC. "Ключевой вопрос заключается в том, как Россия вместе со странами ОПЕК, вместе с другими производителями газа сможет удовлетворить все растущие потребности Глобального Юга в энергии. Это скорее средне- и долгосрочная задача, потому что мы все понимаем, что для покрытия всех будущих потребностей необходим огромный объем инвестиций", - сказал он.
