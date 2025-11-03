https://1prime.ru/20251103/oreshkin-864182939.html

Орешкин: Россия не обращает внимание на действия ЕС по ее энергоресурсам

2025-11-03

2025-11-03T15:10+0300

2025-11-03T15:11+0300

АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия не обращает внимание на действия Евросоюза в отношении импорта российских энергоресурсов, а смотрит на рынок в целом и перенаправляет поставки, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на полях конференции ADIPEC. "Что делает Европа, - это проблема Европы, потому что мы знаем о последствиях всех тех решений, которые они принимали в предыдущие год… Но что мы делаем со своей стороны, мы не смотрим на решения Европы, а наблюдаем за рынками и их развитием", - прокомментировал он европейские санкции в отношении российских энергоресурсов и их последствия для РФ. Орешкин добавил, что сейчас наблюдается активный экономический рост в Восточной и Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. "Это регионы, которые являются движущей силой глобального экономического роста и будут представлять большую часть мировой экономики в будущем. Именно поэтому мы переориентируем наш экспорт на новые рынки, в то время как старые рынки определенно будут находиться в состоянии упадка как с точки зрения экономики, так и с точки зрения энергопотребления", - заключил он.

