"Деньги сгорают". России нужна новая пенсионная модель

"Деньги сгорают". России нужна новая пенсионная модель

МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Россия входит в период, когда демографические факторы начинают определять не только социальную, но и экономическую политику. Старение населения, снижение числа трудоспособных граждан и рост продолжительности жизни меняют фундамент баланса между доходами и расходами бюджета. В то время как одни отрасли ищут новые рынки, государство вынуждено искать новые источники устойчивости. Сегодня пенсионная система находится в эпицентре этих процессов. Именно она отражает, насколько экономика готова к долгосрочным вызовам, где время становится не просто ресурсом, а макрофактором.На грани демографического поворотаПервый тревожный сигнал — это динамика трудоспособного населения. По данным Росстата, за последние десять лет его численность сократилась более чем на 5 миллионов человек. Это означает, что нагрузка на каждого работающего постоянно растёт: сегодня на 100 занятых приходится уже 81 пенсионер, и эта пропорция к 2030 году может приблизиться к 90. Для финансовой системы это означает устойчивое давление на пенсионный фонд и увеличение бюджетных трансфертов.При этом рост продолжительности жизни, сам по себе позитивный фактор, увеличивает расходы на выплаты и медицину. Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, а к 2030-му, по прогнозу Минэкономразвития, достигнет 78 лет. Но без параллельного увеличения производительности труда и числа занятых это превращается в финансовый вызов: система перераспределения всё больше опирается на всё меньшую трудовую базу. В этих условиях пенсионная модель, построенная на принципе солидарности поколений, становится всё менее сбалансированной.Существует и ещё один, менее очевидный аспект — изменение структуры занятости. Рост числа самозанятых и фрилансеров снижает регулярность пенсионных взносов. По оценкам Счётной палаты, более 20% трудоспособного населения фактически не делает страховых отчислений. Это не только подрывает устойчивость текущей системы, но и создаёт риски для будущих пенсионеров, которые не формируют собственный накопительный капитал. В результате государство вынуждено компенсировать выпадающие доходы, что усиливает зависимость пенсионного бюджета от федеральных вливаний.От перераспределения к накоплениямПенсионная система России постепенно выходит из модели чистого перераспределения, где текущие взносы работников шли на выплаты нынешним пенсионерам. Этот подход долгое время обеспечивал социальную стабильность, но в условиях демографического "сжатия" стал источником хронического дефицита. По данным Минфина, ежегодные трансферты из федерального бюджета на поддержку пенсионного фонда в среднем превышают 4 трлн рублей, что также в среднем по годам составляет около 15% всех расходов федерального бюджета.В ответ на этот вызов государство запускает новую архитектуру накопительных механизмов. Стартовавшая с 1 января 2024 года концепция Программы долгосрочных сбережений (ПДС) стала шагом к созданию "второго уровня" пенсий — добровольная программа, в которой граждане формируют собственные накопления с участием работодателей и налоговых льгот. Речь идёт о постепенном переходе от модели солидарности поколений к модели личной ответственности и инвестирования. По данным Банка России, уже более 4 миллионов человек подключились к ПДС.Однако важен не только объём накоплений, но и доверие. Чтобы новая система заработала, требуется прозрачность правил, защита инвестиций и гарантия возвратности. Именно поэтому ЦБ усиливает надзор за НПФ, вводит стресс-тесты и единые стандарты раскрытия информации. Кроме того, обсуждается идея страхования пенсионных накоплений по аналогии со страхованием вкладов — шаг, который может повысить вовлечённость граждан. Таким образом, реформа пенсионной системы — это не просто смена механизма выплат, а формирование финансового института, способного создавать "длинные" деньги для экономики и снижать финансовую нагрузку на федеральный бюджет.Пенсионные деньги как инвестиционный ресурсВ развитых экономиках пенсионные накопления давно стали не просто социальным инструментом, а одним из ключевых источников внутренних инвестиций. В США активы пенсионных фондов превышают 38 трлн долларов, в Великобритании составляют около 3,2 трлн фунтов стерлингов, что обеспечивает устойчивый приток "длинных" денег в инфраструктуру, корпоративные облигации и инновационные компании. В России этот потенциал только начинает раскрываться: совокупный объём активов НПФ составляет почти 9 трлн рублей, что эквивалентно менее 5% ВВП. Для сравнения, в странах ОЭСР этот показатель в среднем достигает 80–100% ВВП, где-то даже превышает, например, в США. Масштаб разрыва показывает, насколько значителен нереализованный инвестиционный ресурс, который пока остаётся вне оборота реального сектора.Чтобы изменить ситуацию, государство формирует новую финансовую архитектуру, где пенсионные средства могут стать драйвером "умных" инвестиций. Уже сейчас Банк России и Минфин обсуждают возможность расширения инструментов вложений для НПФ — прежде всего инфраструктурных и проектных облигаций, инвестиций в ИТ-инфраструктуру, энергоэффективность и транспорт. Речь идёт о создании понятного механизма, при котором накопления граждан работают в экономике, принося доход участникам и создавая мультипликативный эффект для страны.Однако ключевое условие успеха — баланс между доходностью и безопасностью. Без гарантий сохранности средств доверие граждан не восстановить. В этой связи важно формировать консервативную, но доходную стратегию инвестирования, используя государственные гарантии для определённых направлений. При этом участие частного сектора и профессиональных управляющих компаний должно усиливаться. Только рынок способен обеспечить эффективность управления активами. Если эта модель заработает, Россия сможет превратить пенсионные фонды в полноценный источник внутреннего капитала — долгосрочного, стабильного и стратегически важного.Пенсионная модель будущего: баланс доверия и устойчивостиГлавный вызов для России сегодня — создать такую пенсионную систему, которая сочетала бы надёжность выплат с экономической эффективностью. Простое увеличение бюджета на трансферты проблему не решает: важно, чтобы пенсионные деньги не "сгорали" в перераспределении, а работали на экономику. Для этого необходимо укреплять связь между рынком труда, накопительными механизмами и финансовыми институтами.Второе направление — выстраивание системы стимулирования накоплений. Здесь нужны не только налоговые льготы, но и понятная доходность, соразмерная инфляции и банковским ставкам. По оценкам Банка России, средневзвешенная реальная доходность НПФ в 2024 году составила около 6,5%, что несопоставимо (гораздо меньше) со ставками по банковским депозитам, но при этом деньги остаются "длинными". Расширение инструментов для инвестирования — в инфраструктуру, "зелёные" проекты, инновационные компании — позволит повысить привлекательность накоплений и обеспечить устойчивый приток средств.В стратегическом измерении пенсионная система будущего должна стать частью единой финансовой экосистемы страны — не только социальной, но и инвестиционной. Её устойчивость будет определяться не возрастом выхода на пенсию, а качеством управления капиталом и предсказуемостью правил. Автор - Алексей Лерон, независимый финансово-экономический эксперт, кандидат экономических наук

