ЕК ищет способы финансирования Украины на 2026-2027 годы
ЕК ищет способы финансирования Украины на 2026-2027 годы - 03.11.2025, ПРАЙМ
ЕК ищет способы финансирования Украины на 2026-2027 годы
Еврокомиссия все еще ищет способы обеспечить финансирование Украины на 2026-2027 год, включая кредит, пока решения нет, сообщила на брифинге в Брюсселе... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T16:29+0300
2025-11-03T16:29+0300
финансы
мировая экономика
украина
рф
брюссель
урсула фон дер ляйен
сергей лавров
ес
ек
politico
украина
рф
брюссель
16:29 03.11.2025
 
ЕК ищет способы финансирования Украины на 2026-2027 годы

Пиньо: ЕК ищет способы обеспечить финансирование Украины на 2026-2027 годы

БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – ПРАЙМ. Еврокомиссия все еще ищет способы обеспечить финансирование Украины на 2026-2027 год, включая кредит, пока решения нет, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
"На данный момент мы все еще работаем над тем, чтобы убедиться, что мы действительно можем удовлетворить финансовые потребности Украины, включая репарационный кредит… Методы и средства для обеспечения все еще находятся в стадии обсуждения", - сказала она.
Ранее Бельгия на саммите ЕС в Брюсселе заблокировала предложение Еврокомиссии по использованию замороженных суверенных российских активов для финансирования Украины на 2026 и 2027 годы и предложила главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен "найти другие более безопасные решения".
Главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Газета Politico сообщала, что Еврокомиссия, как ожидается, предложит странам ЕС взять совместные долги на "десятки миллиардов евро" для удержания Киева "на плаву" или "отпустить" Украину. Позднее издание отмечало, что ЕК все еще считает предпочтительным вариант с использованием российских активов.
Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября сообщил, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
