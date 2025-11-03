Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
PMI промышленности еврозоны в октябре поднялся до 50 пунктов - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251103/pmi--864182183.html
PMI промышленности еврозоны в октябре поднялся до 50 пунктов
PMI промышленности еврозоны в октябре поднялся до 50 пунктов - 03.11.2025, ПРАЙМ
PMI промышленности еврозоны в октябре поднялся до 50 пунктов
Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 50 пунктов с 49,8 пункта в сентябре,... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T13:43+0300
2025-11-03T13:43+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
германия
франция
ес
pmi
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 50 пунктов с 49,8 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&amp;P Global. Показатель совпал с предварительной оценкой и стал максимальным за два месяца. PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 49,6 пункта, самого высокого уровня за два месяца, после 49,5 пункта в сентябре, что также совпало с предварительной оценкой. При этом показатель во Франции поднялся до 48,8 с 48,2 пункта, тогда как предварительная оценка предполагала рост показателя лишь до 48,3 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
https://1prime.ru/20251025/mosbirzha-863932632.html
германия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, мировая экономика, германия, франция, ес, pmi
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС, PMI
13:43 03.11.2025
 
PMI промышленности еврозоны в октябре поднялся до 50 пунктов

PMI промышленности еврозоны в октябре поднялся до 50 пунктов с 49,8 пункта

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 50 пунктов с 49,8 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global.
Показатель совпал с предварительной оценкой и стал максимальным за два месяца.
PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 49,6 пункта, самого высокого уровня за два месяца, после 49,5 пункта в сентябре, что также совпало с предварительной оценкой.
При этом показатель во Франции поднялся до 48,8 с 48,2 пункта, тогда как предварительная оценка предполагала рост показателя лишь до 48,3 пункта.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Мосбиржа может расширить время торгов на срочном рынке
25 октября, 18:02
 
ЭкономикаПромышленностьМировая экономикаГЕРМАНИЯФРАНЦИЯЕСPMI
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала