PMI промышленности еврозоны в октябре поднялся до 50 пунктов
2025-11-03T13:43+0300
2025-11-03T13:43+0300
2025-11-03T13:43+0300
экономика
промышленность
мировая экономика
германия
франция
ес
pmi
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в октябре вырос до 50 пунктов с 49,8 пункта в сентябре, говорится в сообщении S&P Global. Показатель совпал с предварительной оценкой и стал максимальным за два месяца. PMI в области промышленного производства крупнейшей экономики ЕС, Германии, по окончательной оценке, вырос до 49,6 пункта, самого высокого уровня за два месяца, после 49,5 пункта в сентябре, что также совпало с предварительной оценкой. При этом показатель во Франции поднялся до 48,8 с 48,2 пункта, тогда как предварительная оценка предполагала рост показателя лишь до 48,3 пункта. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
германия
франция
промышленность, мировая экономика, германия, франция, ес, pmi
Экономика, Промышленность, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС, PMI
