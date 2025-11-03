https://1prime.ru/20251103/pobeda-864175624.html

"Россию невозможно победить": политолог заявил о смене стратегии Запада

"Россию невозможно победить": политолог заявил о смене стратегии Запада - 03.11.2025, ПРАЙМ

"Россию невозможно победить": политолог заявил о смене стратегии Запада

Запад уже оказался в проигрышной позиции в геополитическом противостоянии с Россией, заявил бразильский эксперт Пепе Эскобар в эфире на YouTube-канале "Dialogue | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T05:50+0300

2025-11-03T05:50+0300

2025-11-03T05:53+0300

россия

мировая экономика

запад

украина

китай

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Запад уже оказался в проигрышной позиции в геополитическом противостоянии с Россией, заявил бразильский эксперт Пепе Эскобар в эфире на YouTube-канале "Dialogue Works"."На Западе уже у всех мыслящих людей сложилось понимание, что абсолютно невозможно выиграть Россию на полях боев на Украине. Эта война проиграна", — подчеркнул он.По словам Эскобара, западные страны явно не в состоянии тягаться на равных с Россией и Китаем, которых он называет "двумя большими братьями". В сложившихся условиях они стараются разрушить БРИКС изнутри."Угадайте, какая следующая цель будет после Венесуэлы у США? Это Бразилия. Они хотят сломать БРИКС и делают фокус именно на Бразилии", — добавил политолог.Согласно последним данным Минобороны, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли приблизительно 1355 солдат на различных направлениях СВО. Российские силы также нанесли удары по объектам энергетики, которые поддерживали функционирование военной промышленности противника.

https://1prime.ru/20251103/ukraina-864173034.html

https://1prime.ru/20251102/kupyansk-864157090.html

запад

украина

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, запад, украина, китай