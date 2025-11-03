Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россию невозможно победить": политолог заявил о смене стратегии Запада - 03.11.2025
"Россию невозможно победить": политолог заявил о смене стратегии Запада
2025-11-03T05:50+0300
2025-11-03T05:53+0300
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Запад уже оказался в проигрышной позиции в геополитическом противостоянии с Россией, заявил бразильский эксперт Пепе Эскобар в эфире на YouTube-канале "Dialogue Works"."На Западе уже у всех мыслящих людей сложилось понимание, что абсолютно невозможно выиграть Россию на полях боев на Украине. Эта война проиграна", — подчеркнул он.По словам Эскобара, западные страны явно не в состоянии тягаться на равных с Россией и Китаем, которых он называет "двумя большими братьями". В сложившихся условиях они стараются разрушить БРИКС изнутри."Угадайте, какая следующая цель будет после Венесуэлы у США? Это Бразилия. Они хотят сломать БРИКС и делают фокус именно на Бразилии", — добавил политолог.Согласно последним данным Минобороны, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли приблизительно 1355 солдат на различных направлениях СВО. Российские силы также нанесли удары по объектам энергетики, которые поддерживали функционирование военной промышленности противника.
05:50 03.11.2025 (обновлено: 05:53 03.11.2025)
 
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Запад уже оказался в проигрышной позиции в геополитическом противостоянии с Россией, заявил бразильский эксперт Пепе Эскобар в эфире на YouTube-канале "Dialogue Works".
"На Западе уже у всех мыслящих людей сложилось понимание, что абсолютно невозможно выиграть Россию на полях боев на Украине. Эта война проиграна", — подчеркнул он.
По словам Эскобара, западные страны явно не в состоянии тягаться на равных с Россией и Китаем, которых он называет "двумя большими братьями". В сложившихся условиях они стараются разрушить БРИКС изнутри.
"Угадайте, какая следующая цель будет после Венесуэлы у США? Это Бразилия. Они хотят сломать БРИКС и делают фокус именно на Бразилии", — добавил политолог.
Согласно последним данным Минобороны, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли приблизительно 1355 солдат на различных направлениях СВО. Российские силы также нанесли удары по объектам энергетики, которые поддерживали функционирование военной промышленности противника.
