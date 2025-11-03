https://1prime.ru/20251103/postavki--864180866.html

Вице-канцлер ФРГ призвал полностью запретить поставки в ЕС стали из России

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль призвал в преддверии запланированной встречи в Берлине немецких властей с представителями сталелитейной промышленности ввести полный запрет на поставки в страны ЕС стали из России. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц проведет 6 ноября в федеральной канцелярии саммит с участием членов федерального правительства, премьер-министров ряда земель и представителей сталелитейной промышленности, на котором будут обсуждаться вопросы по поддержке отрасли и преодоления кризиса. "Необходимо полностью прекратить импорт стали из России", - приводит слова Клингбайля агентство DPA. Он, в частности выразил недовольство тем, что под санкции ЕС до сих пор не попали "стальные слябы, произведенные в России и перерабатываемые в ЕС". В этой связи он заявил, что "невозможно объяснить работникам нашей сталелитейной промышленности, что Европа по-прежнему держит рынок открытым" для РФ. Стальные слябы являются исходным материалом для производства листов и лент из стали. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин также сообщал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

