В Турции обвинили производителя Nutella в попытках манипуляций

В Турции обвинили производителя Nutella в попытках манипуляций

2025-11-03T22:27+0300

СТАМБУЛ, 3 ноя - ПРАЙМ. Турецкий антимонопольный регулятор - Совет по конкуренции- обвинил итальянскую Ferrero, производителя пасты Nutella, в попытках манипуляций и попытке переложить ответственность за свои ошибки после того, как компания приостановила закупки турецкого фундука. На прошлой неделе газета Financial Times сообщила, что Ferrero приняла решение приостановить закупку турецкого фундука на фоне выросших цен из-за снижения урожая после весенних заморозков в Турции. Турция является крупнейшим в мире производителем и экспортером фундука, в 2024 году в стране собрали порядка 714 тысяч тонн ореха. Однако из-за весенних заморозков Бюро статистики страны предрекает, что по итогам года урожай снизится на 38,5% до 441 тысячи тонн. Представитель Ferrero отмечал, что компания переключилась на поставки фундука из Чили и США. Глава Совета Бирол Кюле назвал репортажи на тему в мировых СМИ несправедливыми по отношению к турецкому рынку и фермерам. "Никаких "игр" наши фермеры не практикуют, они поддерживают производство, несмотря на потери и условия климата и рынка. Естественно, что производитель постепенно распродает товар в сезон, когда сокращается предложение…. Решение Ferrero отложить закупку фундука это их собственное предпочтение и стратегическая ошибка, пока конкуренты закупались раньше них", - заявил Куле. Он подчеркнул, что компании не стоит перекладывать ответственность за свои ошибки на Турцию. Куле призвал компанию полностью выполнять свои обязательства с точки зрения деловой этики, и не пытаться "выставить себя жертвой". По его словам, турецкий рынок не поддастся "манипуляциям", когда итальянская компания пытается тем самым удержать цены на товар.

