Путин хочет экономического сотрудничества с США, заявил Трамп - 03.11.2025, ПРАЙМ
Путин хочет экономического сотрудничества с США, заявил Трамп
Путин хочет экономического сотрудничества с США, заявил Трамп - 03.11.2025, ПРАЙМ
Путин хочет экономического сотрудничества с США, заявил Трамп
Добавлены подробности (3-4 абзацы) | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T04:38+0300
2025-11-03T04:38+0300
Добавлены подробности (3-4 абзацы) ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что руководство РФ хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном. "И я думаю, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет прийти и торговать с нами, сделать много денег для русских", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS. Он заявил, что поддерживает такое желание. "Я думаю, это отлично", - сказал президент США. Как отметил Трамп, между РФ и США не так много деловых контактов "из-за глупости".
04:38 03.11.2025
 
Путин хочет экономического сотрудничества с США, заявил Трамп

Добавлены подробности (3-4 абзацы)
ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что руководство РФ хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном.
"И я думаю, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет прийти и торговать с нами, сделать много денег для русских", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS.
Он заявил, что поддерживает такое желание.
"Я думаю, это отлично", - сказал президент США.
Как отметил Трамп, между РФ и США не так много деловых контактов "из-за глупости".
 
