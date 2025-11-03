https://1prime.ru/20251103/putin-864174455.html

Путин хочет экономического сотрудничества с США, заявил Трамп

Добавлены подробности (3-4 абзацы) ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что руководство РФ хочет экономического сотрудничества с Вашингтоном. "И я думаю, он (президент РФ Владимир Путин - ред.) хочет прийти и торговать с нами, сделать много денег для русских", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS. Он заявил, что поддерживает такое желание. "Я думаю, это отлично", - сказал президент США. Как отметил Трамп, между РФ и США не так много деловых контактов "из-за глупости".

2025

