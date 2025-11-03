https://1prime.ru/20251103/reys-864179457.html

"Внуково" сообщило о задержке багажа рейса из Турции

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Почти 80 единиц багажа пассажиров рейса из турецкой Антальи в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для максимально быстрой доставки багажа, сообщил аэропорт "Внуково". "Уважаемые пассажиры рейса РС 1576 Анталья-Москва 3.11.2025, время прилёта 2:43, авиакомпании Pegasus Airlines! К сожалению, 78 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении авиагавани. Там отметили, что авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства.

