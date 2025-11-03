Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Внуково" сообщило о задержке багажа рейса из Турции - 03.11.2025
"Внуково" сообщило о задержке багажа рейса из Турции
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Почти 80 единиц багажа пассажиров рейса из турецкой Антальи в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для максимально быстрой доставки багажа, сообщил аэропорт "Внуково". "Уважаемые пассажиры рейса РС 1576 Анталья-Москва 3.11.2025, время прилёта 2:43, авиакомпании Pegasus Airlines! К сожалению, 78 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении авиагавани. Там отметили, что авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства.
09:48 03.11.2025
 
"Внуково" сообщило о задержке багажа рейса из Турции

"Внуково" сообщает о задержке багажа рейса из Турции авиакомпании Pegasus Airlines

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Почти 80 единиц багажа пассажиров рейса из турецкой Антальи в Москву авиакомпании Pegasus Airlines задерживаются, авиаперевозчик принимает меры для максимально быстрой доставки багажа, сообщил аэропорт "Внуково".
"Уважаемые пассажиры рейса РС 1576 Анталья-Москва 3.11.2025, время прилёта 2:43, авиакомпании Pegasus Airlines! К сожалению, 78 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. Авиакомпания предпринимает меры, чтобы как можно скорее доставить ваш багаж", - говорится в сообщении авиагавани.
Там отметили, что авиакомпания приносит искренние извинения за причиненные неудобства.
