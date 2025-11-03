https://1prime.ru/20251103/rfpi-864186667.html

РФПИ принимает участие в крупных проектах в Чечне

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций принимает участие в строительстве логистического комплекса в Чечне и других проектах в республике, заявил РИА Новости представитель фонда. "Российский фонд прямых инвестиций совместно с партнерами и правительством Чеченской Республики принимает участие в реализации и подготовке ряда инфраструктурных проектов в регионе, включая строительство крупного логистического комплекса", - сказал он. Ранее во вторник издание РБК написало, что арабский Фонд имени Шейха Зайеда может принять участие в строительстве крупного логистического комплекса, который появится в особой экономической зоне "Грозный" в столице Чеченской Республики. Объем привлекаемых средств и условия сотрудничества им неизвестны. Соглашение, по словам одного из источников, уже подписано с правительством Чеченской Республики.

