РФПИ принимает участие в крупных проектах в Чечне - 03.11.2025
РФПИ принимает участие в крупных проектах в Чечне
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций принимает участие в строительстве логистического комплекса в Чечне и других проектах в республике, заявил РИА Новости представитель фонда. "Российский фонд прямых инвестиций совместно с партнерами и правительством Чеченской Республики принимает участие в реализации и подготовке ряда инфраструктурных проектов в регионе, включая строительство крупного логистического комплекса", - сказал он. Ранее во вторник издание РБК написало, что арабский Фонд имени Шейха Зайеда может принять участие в строительстве крупного логистического комплекса, который появится в особой экономической зоне "Грозный" в столице Чеченской Республики. Объем привлекаемых средств и условия сотрудничества им неизвестны. Соглашение, по словам одного из источников, уже подписано с правительством Чеченской Республики.
17:50 03.11.2025
 
РФПИ принимает участие в крупных проектах в Чечне

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций принимает участие в строительстве логистического комплекса в Чечне и других проектах в республике, заявил РИА Новости представитель фонда.
"Российский фонд прямых инвестиций совместно с партнерами и правительством Чеченской Республики принимает участие в реализации и подготовке ряда инфраструктурных проектов в регионе, включая строительство крупного логистического комплекса", - сказал он.
Ранее во вторник издание РБК написало, что арабский Фонд имени Шейха Зайеда может принять участие в строительстве крупного логистического комплекса, который появится в особой экономической зоне "Грозный" в столице Чеченской Республики. Объем привлекаемых средств и условия сотрудничества им неизвестны.
Соглашение, по словам одного из источников, уже подписано с правительством Чеченской Республики.
Глава РФПИ назвал фейковыми слухи о плохом состоянии российской экономики
24 октября, 23:18
 
Заголовок открываемого материала