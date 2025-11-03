Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Буревестник" и "Посейдон" сделают мир стабильнее, считает Риттер - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251103/ritter-864175854.html
"Буревестник" и "Посейдон" сделают мир стабильнее, считает Риттер
"Буревестник" и "Посейдон" сделают мир стабильнее, считает Риттер - 03.11.2025, ПРАЙМ
"Буревестник" и "Посейдон" сделают мир стабильнее, считает Риттер
"Буревестник" и "Посейдон" в перспективе сделают мир стабильнее, поскольку своим существованием предупреждают возможную конфронтацию, поделился мнением в... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T06:02+0300
2025-11-03T06:02+0300
энергетика
общество
мировая экономика
рф
москва
сша
скотт риттер
владимир путин
валерий герасимов
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864175854.jpg?1762138959
МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. "Буревестник" и "Посейдон" в перспективе сделают мир стабильнее, поскольку своим существованием предупреждают возможную конфронтацию, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер. "В долгосрочной перспективе эти системы из-за самого факта своего существования могут в самом деле привнести некую стабильность в обсуждения, поскольку в будущих дискуссиях о контроле над вооружениями надо будет иметь их в виду и отталкиваться от действительности, а не теории", - сказал собеседник агентства, отметив, что кто-то может сказать о краткосрочной дестабилизации. Как отмечает бывший разведчик, у Соединенных Штатов есть свое видение, какой должна быть структура контроля над ядерными вооружениями в будущем. В то же время появление "Посейдона" и "Буревестника" полностью изменило эту картину. По словам Риттера, до настоящего времени такие системы вооружений, как "Буревестник" и "Посейдон", считались непрактичными и радиоактивными. России же удалось решить технические сложности и произвести высокоэффективные ядерные силовые установки, отмечает он. "Я считаю, что российское руководство не тратило бы ресурсы на пропаганду. И раз Россия создала эти вооружения, то в российских учреждениях добились успехов, сделавших это оружие практичным", - подчеркнул собеседник агентства. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел. Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве надеются, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была донесена до президента США Дональда Трампа корректно, поскольку их испытания ни в коей мере нельзя трактовать как ядерные.
рф
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, рф, москва, сша, скотт риттер, владимир путин, валерий герасимов, вс рф, федеральное собрание
Энергетика, Общество , Мировая экономика, РФ, МОСКВА, США, Скотт Риттер, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВС РФ, Федеральное собрание
06:02 03.11.2025
 
"Буревестник" и "Посейдон" сделают мир стабильнее, считает Риттер

Риттер: «Буревестник» и «Посейдон» сделают мир стабильнее

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. "Буревестник" и "Посейдон" в перспективе сделают мир стабильнее, поскольку своим существованием предупреждают возможную конфронтацию, поделился мнением в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"В долгосрочной перспективе эти системы из-за самого факта своего существования могут в самом деле привнести некую стабильность в обсуждения, поскольку в будущих дискуссиях о контроле над вооружениями надо будет иметь их в виду и отталкиваться от действительности, а не теории", - сказал собеседник агентства, отметив, что кто-то может сказать о краткосрочной дестабилизации.
Как отмечает бывший разведчик, у Соединенных Штатов есть свое видение, какой должна быть структура контроля над ядерными вооружениями в будущем. В то же время появление "Посейдона" и "Буревестника" полностью изменило эту картину.
По словам Риттера, до настоящего времени такие системы вооружений, как "Буревестник" и "Посейдон", считались непрактичными и радиоактивными. России же удалось решить технические сложности и произвести высокоэффективные ядерные силовые установки, отмечает он.
"Я считаю, что российское руководство не тратило бы ресурсы на пропаганду. И раз Россия создала эти вооружения, то в российских учреждениях добились успехов, сделавших это оружие практичным", - подчеркнул собеседник агентства.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве надеются, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была донесена до президента США Дональда Трампа корректно, поскольку их испытания ни в коей мере нельзя трактовать как ядерные.
 
ЭнергетикаОбществоМировая экономикаРФМОСКВАСШАСкотт РиттерВладимир ПутинВалерий ГерасимовВС РФФедеральное собрание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала