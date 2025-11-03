https://1prime.ru/20251103/rossiya--864181344.html

Россия готова увеличить поставки продуктов питания в КНР

ХАНЧЖОУ, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания, приобретших популярность у жителей Китая, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. "Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев текущего года прибавил 15%. Готовы увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям Китая благодаря фестивалям-ярмаркам "Сделано в России", - анонсировал Мишустин.

китай

