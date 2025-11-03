https://1prime.ru/20251103/rossiya--864181344.html
Россия готова увеличить поставки продуктов питания в КНР
Россия готова увеличить поставки продуктов питания в КНР - 03.11.2025, ПРАЙМ
Россия готова увеличить поставки продуктов питания в КНР
Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания, приобретших популярность у жителей Китая, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T12:03+0300
2025-11-03T12:03+0300
2025-11-03T12:04+0300
экономика
михаил мишустин
китай
россия
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_0:50:2223:1300_1920x0_80_0_0_bb292233b0261e767a0a868f691ffa6e.jpg
ХАНЧЖОУ, 3 ноя - ПРАЙМ. Россия готова увеличить поставки отечественных продуктов питания, приобретших популярность у жителей Китая, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. "Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев текущего года прибавил 15%. Готовы увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям Китая благодаря фестивалям-ярмаркам "Сделано в России", - анонсировал Мишустин.
https://1prime.ru/20251103/mishustin--864181202.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/08/826750877_212:0:2011:1349_1920x0_80_0_0_36ff3939c7166b46a7e5da2a866fa1d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, китай, россия, мировая экономика
Экономика, Михаил Мишустин, КИТАЙ, РОССИЯ, Мировая экономика
Россия готова увеличить поставки продуктов питания в КНР
Мишустин: Россия готова увеличить поставки продуктов питания в КНР