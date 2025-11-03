https://1prime.ru/20251103/rynok--864183799.html

Российский рынок акций растет вместе с курсом рубля

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует устойчивый рост, как и курс рубля к юаню днем понедельника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 14.48 мск подскакивает на 1,32% относительно предыдущего закрытия, до 2 566,06 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,31%, до 1 057,49 пункта. Курс юаня расчетами "завтра" в то же время снижается на 11 копеек – до 11,19 рубля. В лидерах роста стоимости - акции "Русснефти" (+4,83%), "Соллерса" (+4,45%), "Татнефти" (+2,42%), ПИКа (+2,42%) и "Московского кредитного банка" (+2,29%). Дешевеют из расчета основного индекса Мосбиржи лишь привилегированные акции "Ленэнерго" - на 0,08%. "В группе "голубых фишек" наиболее заметный рост демонстрируют акции нефтяных компаний. Катализатором такой динамики послужило решение стран ОПЕК+. Согласно достигнутым договорённостям, с декабря текущего года будет осуществлено увеличение квоты на нефтедобычу на 137 тысяч баррелей в сутки. При этом котировки на нефть не продемонстрировали значимой реакции", - комментирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". Так, январский фьючерс нефти марки Brent дешевеет на 0,45% относительно предыдущего закрытия, до 64,48 доллара за баррель. "Дополнительным позитивным фактором для текущего торгового дня стали заявления президента США Дональда Трампа. В своем выступлении он выразил мнение о возможности скорого урегулирования украинского конфликта, аргументируя это заинтересованностью России в развитии торговых отношений с Соединёнными Штатами", -. добавляет Попова. К завершению основной торговой сессии индекс Мосбиржи закрепится в диапазоне 2 665 - 2 675 пунктов, ожидает она. Что же касается валютного рынка, то в ноябре, как правило, не проходят заседания центральных банков (или проходят очень редко), поэтому ориентиров, как позитивных, так и негативных, для национальных валют от центральных банков в ноябре текущего года не будет, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

