Трансформация: лидеры страхового рынка обсудили новые вызовы

Трансформация: лидеры страхового рынка обсудили новые вызовы - 03.11.2025, ПРАЙМ

Трансформация: лидеры страхового рынка обсудили новые вызовы

Страховой рынок переживает существенные изменения: столкнувшись с рядом вызовов, он трансформируется и ищет новые точки роста. Изменение тарификации ОСАГО,... | 03.11.2025, ПРАЙМ

мнения аналитиков

финансы

евгений уфимцев

банк россия

рнпк

всс

МОСКВА, 3 ноя – ПРАЙМ. Страховой рынок переживает существенные изменения: столкнувшись с рядом вызовов, он трансформируется и ищет новые точки роста. Изменение тарификации ОСАГО, взаимодействие с маркетплейсами как новыми продакт-менеджерами, смена точек роста и нейтрализация воздействия инфляции -вот основные темы, которые обсудили участники состоявшегося в конце октября Форума лидеров страхового рынка.Рынок держитсяКонечно, ситуация в страховой отрасли далеко не так плоха, как могло бы показаться. За девять месяцев текущего года общий объем страховой премии вырос на 15%, рост прибыли оказался менее существенным. Однако в целом рынок развивается уверенно и финансово устойчив, число жалоб снизилось на 50% в сравнении с прошлым годом, рассказал глава департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.Средний коэффициент достаточности капитала по страхованию жизни составил 2,7%, по нежизни – 1,8%. "Жизнь растет лучше, и это логично: цена жизни несопоставима со стоимостью любого материального актива. Но благодаря введению новых продуктов и повышению качества оценки рисков страховщики высвободили 60 миллиардов рублей. Этот капитал они могут направить на дополнительные страховые риски и продолжить развитие", - отметил он.Цикл ужесточения требований к страховщикам в этом году завершился, и большая часть участников рынка пережила его вполне благополучно. Сейчас виден четкий тренд на консолидацию – топ-10 страховых компаний занимают 74% рынка вместо 70% в 2023 году. Усилилась концентрация и по видам страхования."Это характерно для финансовых рынков в целом. Может быть связано не только с экономикой, но и с монополизмом. Чтобы это изменить, необходимо согласование крупных сделок с антимонопольным ведомством, и мы внесли необходимые изменения, которые уже работают. Теперь небольшие компании избавлены от избыточного согласования, а те, чьи активы выше определенного потолка, должны это делать. И нарушений стало меньше", - рассказала начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.С 1 сентября у страховщиков появилась возможность выпускать не только цифровые финансовые активы, но и признавать их как договор перестрахования. На практике это означает, что помимо перестраховщика в лице РНПК компании могут предлагать их и другим игрокам в качестве инструментов инвестирования.В мире это называется катастрофические бонды – бумаги, представляющие собой гибрид страховки и облигации. Это высокодоходные инструменты, позволяющие страховым компаниям получать дополнительный капитал в случае возникновения определенных событий. В России усовершенствовали этот инструмент, и теперь могут предлагать рынку дополнительный риск, отметил Смирнов.ОСАГО меняет контурыУчастники форума затронули самый востребованный страховой продукт – ОСАГО. Изменения тарификации, которые произойдут к концу этого года, обусловлены двумя факторами. Первый – падение среднего размера премий и рост средней выплаты. На этом фоне бизнес с ОСАГО становится все более убыточным.Изменить ситуацию и дать новый импульс к развитию могут короткие полисы. Теперь компании предлагают заключать их на несколько дней и даже на несколько часов. Например, это подходит таксистам, которые работают строго определенное время, либо обычному человеку, которому нужны разовые поездки, а не большой страховой период.В перспективе предполагается введение новой возможности - покупка полиса ОСАГО в рассрочку. С учетом подорожания услуги это будет востребовано не только у таксистов, но и у обычных людей, считают участники форума.Второй повод – борьба с мошенничеством и злоупотреблениями, прежде всего, в регионах. С 2023 года количество регионов, где повышены риски, сократилось с 12 до двух, но в оставшихся тоже остается ряд нерешенных проблем. Поэтому регулятор расширяет региональные коэффициенты. По мере исправления ситуации коэффициенты могут вернуться к среднероссийской норме.Маркетплейсы вступают в игруОдна из примет времени – активное предложение страховых продуктов со стороны необанков или маркетплейсов. Это угроза традиционным агентам, но с другой стороны новые игроки могут изменить бизнес в интересах и клиентов, и отрасли в целом."Только финансовые маркетплейсы принесли 1,7 миллиарда рублей за первое полугодия. И все ждут выхода на рынок больших маркетплейсов, готовых продавать финансовые продукты. Это огромный вызов, ведь опросы показывают, что 83% клиентов готовы обслуживаться онлайн. Как только наши продукты появятся на маркетплейсах, мы увидим активный рост этого канала и переток объемов", - прогнозирует Игорь Кобзарь из СберСтрахования жизни.Еще один вызов - внедрение ИИ-агентов, которые могут работать постоянно и более частотно. Это плохо для классических страховых агентов, но хорошо для клиентов, ведь комиссия для них снизится.Лидер по организационному развитию и операционной эффективности Zunami Дарья Спиридонова рассказала о том, какие задачи решает цифровизация массового страхования. "Нужно договориться, чтобы ваш опыт был у клиента наилучшим и каждый на своем участке должен помогать такому результату", - считает она.Трансформация для всехВ целом страховой рынок трансформируется под потребности клиентов. На это работает и развитие новых каналов продаж, и ИИ-продажи, и необходимость бороться с последствиями инфляции. Победить все эти вызовы можно только в коллаборации, уверены участники обсуждения. Если финансовые маркетплейсы разбираются в рейтингах и отзывах, то традиционные страховые компании лучше ориентируются в стандартах качества.Не менее важно регулирование новых каналов продаж с точки зрения размера комиссии и качества продуктов, отмечают они. Иными словами, каждый участник рынка должен выполнять свою роль и совершенствовать ее, закрывая потребности клиента в точке, куда он приходит. Тогда у всех будет своя маржа и доля рынка.Но и отношение клиентов к страхованию тоже должно меняться. Сейчас основной критерий для большинства – цена. Но важно, чтобы люди понимали – есть и другие критерии. Это и качество продукта – иначе могут ничего не выплатить при наступлении страхового случая, и скорость выплаты.Эпоха страховых брендов сходит на нет, в том числе, за счет общего улучшения рынка. Силами регулятора и самих участников сервис совершенствуется, каждый занимает свою долю. И взаимодействие с властью тоже должно играть важную роль, уверен президент ВСС Евгений Уфимцев."Я считаю, что российский страховой рынок может развиваться еще более энергичными, серьезными темпами. Мы показываем хорошие результаты, и, если мы будем более активно взаимодействовать с органами власти, они бы стали обращать на это внимание", — заключил он.

мнения аналитиков, финансы, евгений уфимцев, банк россия, рнпк, всс