Российский рынок акций в понедельник вырос
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии нерабочего понедельника вырос на 1,51%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,51% относительно предыдущего закрытия, до 2570,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,72% до 1061,78 пункта.
