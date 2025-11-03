Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций в понедельник вырос - 03.11.2025
Российский рынок акций в понедельник вырос
Российский рынок акций в понедельник вырос - 03.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в понедельник вырос
Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии нерабочего понедельника вырос на 1,51%, следует из данных Московской биржи. | 03.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии нерабочего понедельника вырос на 1,51%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,51% относительно предыдущего закрытия, до 2570,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,72% до 1061,78 пункта.
20:08 03.11.2025
 
Российский рынок акций в понедельник вырос

Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии понедельника вырос на 1,51%

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной торговой сессии нерабочего понедельника вырос на 1,51%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,51% относительно предыдущего закрытия, до 2570,96 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,72% до 1061,78 пункта.
Российский рынок акций растет вместе с курсом рубля
