В ФРС рассказали о последствиях продолжения шатдауна
ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Продолжение шатдауна правительства США будет затруднять принятие решений Федеральной резервной системой (ФРС) о дальнейших изменениях в монетарной политике, считает член совета управляющих ФРС Лиза Кук.
"Думаю, по мере продолжения шатдауна ситуация станет сложнее. У нас нет последних данных по безработице, но, конечно, мы получаем некоторые данные по индексу потребительских цен, но это станет сложнее", - ответила она в ходе выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне на вопрос о том, как продолжение шатдауна будет влиять на принятие решений со стороны ФРС.
По словам Кук, чем дольше будет продолжаться шатдаун, тем больше будет перебоев с выходом макростатистики по экономике США.
"Федеральные статистические агентства, включая Бюро статистики труда, Бюро переписи населения и Бюро экономического анализа, не предоставили многие данные, которые я регулярно использую для оценки экономики", - отметила представитель ФРС.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.