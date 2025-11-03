https://1prime.ru/20251103/shatdaun-864192270.html

В ФРС рассказали о последствиях продолжения шатдауна

В ФРС рассказали о последствиях продолжения шатдауна - 03.11.2025, ПРАЙМ

В ФРС рассказали о последствиях продолжения шатдауна

Продолжение шатдауна правительства США будет затруднять принятие решений Федеральной резервной системой (ФРС) о дальнейших изменениях в монетарной политике,... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T23:39+0300

2025-11-03T23:39+0300

2025-11-03T23:39+0300

мировая экономика

сша

вашингтон

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Продолжение шатдауна правительства США будет затруднять принятие решений Федеральной резервной системой (ФРС) о дальнейших изменениях в монетарной политике, считает член совета управляющих ФРС Лиза Кук. "Думаю, по мере продолжения шатдауна ситуация станет сложнее. У нас нет последних данных по безработице, но, конечно, мы получаем некоторые данные по индексу потребительских цен, но это станет сложнее", - ответила она в ходе выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне на вопрос о том, как продолжение шатдауна будет влиять на принятие решений со стороны ФРС. По словам Кук, чем дольше будет продолжаться шатдаун, тем больше будет перебоев с выходом макростатистики по экономике США. "Федеральные статистические агентства, включая Бюро статистики труда, Бюро переписи населения и Бюро экономического анализа, не предоставили многие данные, которые я регулярно использую для оценки экономики", - отметила представитель ФРС. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

https://1prime.ru/20251029/ekonomika-864048504.html

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп