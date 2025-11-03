https://1prime.ru/20251103/shirina-864176636.html
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров - 03.11.2025, ПРАЙМ
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров
Наименьшая ширина пролива между Чукоткой и Аляской составляет 83 километра, вместе с выходами и в зависимости от варианта проекта протяжённость будущего тоннеля | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T07:18+0300
2025-11-03T07:18+0300
2025-11-03T07:53+0300
экономика
россия
бизнес
чукотка
аляска
рф
кирилл дмитриев
мария захарова
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864176636.jpg?1762145631
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Наименьшая ширина пролива между Чукоткой и Аляской составляет 83 километра, вместе с выходами и в зависимости от варианта проекта протяжённость будущего тоннеля может составить от 98 до 112 километров, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее сообщил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив с помощью современных технологий компании Boring Company. По его словам, стоимость сооружения составила бы менее 8 миллиардов долларов. Дмитриев отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет. "Минимальная ширина пролива в этом месте – порядка 83 километров. Но, во-первых, надо считать вместе с выходами. Во-вторых, трасса идет чуть-чуть не по самому кратчайшему расстоянию, учитывая тот факт, что в середине пролива находятся два острова – остров Ратманова и остров Крузенштерна. Между ними всего 4,5 километра, и их очень удобно использовать для строительства... Поэтому трасса, проходящая через эти острова, как раз, в зависимости от варианта проекта, действительно колеблется где-то от 98 до 112 километров", - сказал Разбегин агентству. Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, сообщил Разбегин РИА Новости ранее. По его словам, самая перспективная конструкция сооружения предполагает два транспортных тоннеля и сопутствующий сервисный тоннель со сбойками между ними для обслуживания. Ученый отмечал, что важная деталь в проектировании связана с наличием в проливе двух островов, поэтому потенциальный тоннель может состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две большие, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля. В середине октября РИА Новости подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской был бы примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией, протяженность которого около 51 километра. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября заявила, что проект строительства тоннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений.
чукотка
аляска
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, чукотка, аляска, рф, кирилл дмитриев, мария захарова, мид рф, мид
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Чукотка, Аляска, РФ, Кирилл Дмитриев, Мария Захарова, МИД РФ, МИД
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить от 98 до 112 километров
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Наименьшая ширина пролива между Чукоткой и Аляской составляет 83 километра, вместе с выходами и в зависимости от варианта проекта протяжённость будущего тоннеля может составить от 98 до 112 километров, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее сообщил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив с помощью современных технологий компании Boring Company. По его словам, стоимость сооружения составила бы менее 8 миллиардов долларов. Дмитриев отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет.
"Минимальная ширина пролива в этом месте – порядка 83 километров. Но, во-первых, надо считать вместе с выходами. Во-вторых, трасса идет чуть-чуть не по самому кратчайшему расстоянию, учитывая тот факт, что в середине пролива находятся два острова – остров Ратманова и остров Крузенштерна. Между ними всего 4,5 километра, и их очень удобно использовать для строительства... Поэтому трасса, проходящая через эти острова, как раз, в зависимости от варианта проекта, действительно колеблется где-то от 98 до 112 километров", - сказал Разбегин агентству.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, сообщил Разбегин РИА Новости ранее.
По его словам, самая перспективная конструкция сооружения предполагает два транспортных тоннеля и сопутствующий сервисный тоннель со сбойками между ними для обслуживания.
Ученый отмечал, что важная деталь в проектировании связана с наличием в проливе двух островов, поэтому потенциальный тоннель может состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две большие, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля.
В середине октября РИА Новости подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской был бы примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией, протяженность которого около 51 километра.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября заявила, что проект строительства тоннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений.