2025-11-03T07:18+0300
2025-11-03T07:53+0300
07:18 03.11.2025 (обновлено: 07:53 03.11.2025)
 
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить 112 километров

Длина тоннеля через Берингов пролив может составить от 98 до 112 километров

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Наименьшая ширина пролива между Чукоткой и Аляской составляет 83 километра, вместе с выходами и в зависимости от варианта проекта протяжённость будущего тоннеля может составить от 98 до 112 километров, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта, учёный Виктор Разбегин.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее сообщил о перспективах строительства тоннеля через Берингов пролив с помощью современных технологий компании Boring Company. По его словам, стоимость сооружения составила бы менее 8 миллиардов долларов. Дмитриев отметил, что тоннель может быть достроен менее чем за восемь лет.
"Минимальная ширина пролива в этом месте – порядка 83 километров. Но, во-первых, надо считать вместе с выходами. Во-вторых, трасса идет чуть-чуть не по самому кратчайшему расстоянию, учитывая тот факт, что в середине пролива находятся два острова – остров Ратманова и остров Крузенштерна. Между ними всего 4,5 километра, и их очень удобно использовать для строительства... Поэтому трасса, проходящая через эти острова, как раз, в зависимости от варианта проекта, действительно колеблется где-то от 98 до 112 километров", - сказал Разбегин агентству.
Работа над исследованием возможных технических решений по строительству тоннеля между Чукоткой и Аляской ведется с 1990-х годов, сообщил Разбегин РИА Новости ранее.
По его словам, самая перспективная конструкция сооружения предполагает два транспортных тоннеля и сопутствующий сервисный тоннель со сбойками между ними для обслуживания.
Ученый отмечал, что важная деталь в проектировании связана с наличием в проливе двух островов, поэтому потенциальный тоннель может состоять из трёх частей: одна маленькая между островами - 4,5 километра, и две большие, протяжённость каждой из которых сопоставима с длиной Евротоннеля.
В середине октября РИА Новости подсчитало, что тоннель между Чукоткой и Аляской был бы примерно в два раза длиннее Евротоннеля между Францией и Великобританией, протяженность которого около 51 километра.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 октября заявила, что проект строительства тоннеля между Россией и США через Берингов пролив невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений.
 
Заголовок открываемого материала