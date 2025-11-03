https://1prime.ru/20251103/shtrafy-864192119.html

В России введут новые штрафы в сфере ЖКХ

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Новый закон, устанавливающий штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному периоду, вступит в силу в России с 6 ноября, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Шестого ноября в России вступит в силу закон, вводящий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду. В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от 5 до 10 тысяч рублей", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что привлечь виновных к административной ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных нарушений. "Традиционно в отопительный сезон поступает огромное количество жалоб жителей на отсутствие тепла и его несвоевременную подачу. Данный закон призван повысить ответственность тех, кто отвечает за этот блок работы", - заключил он.

