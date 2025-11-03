Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России введут новые штрафы в сфере ЖКХ - 03.11.2025
В России введут новые штрафы в сфере ЖКХ
В России введут новые штрафы в сфере ЖКХ - 03.11.2025, ПРАЙМ
В России введут новые штрафы в сфере ЖКХ
Новый закон, устанавливающий штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному периоду, вступит в силу в России с 6 ноября, рассказал РИА... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T23:26+0300
2025-11-03T23:26+0300
общество
госдума
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Новый закон, устанавливающий штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному периоду, вступит в силу в России с 6 ноября, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. "Шестого ноября в России вступит в силу закон, вводящий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду. В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от 5 до 10 тысяч рублей", - сказал Колунов. Парламентарий отметил, что привлечь виновных к административной ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных нарушений. "Традиционно в отопительный сезон поступает огромное количество жалоб жителей на отсутствие тепла и его несвоевременную подачу. Данный закон призван повысить ответственность тех, кто отвечает за этот блок работы", - заключил он.
общество , госдума
Общество , Госдума
В России введут новые штрафы в сфере ЖКХ

В России введут штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к зиме

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Новый закон, устанавливающий штрафы до 40 тысяч рублей за нарушения при подготовке к отопительному периоду, вступит в силу в России с 6 ноября, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Шестого ноября в России вступит в силу закон, вводящий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду. В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц, в том числе для руководителей муниципалитетов и владельцев теплосетей, штрафы за несвоевременное устранение неполадок при подготовке к зиме составят от 5 до 10 тысяч рублей", - сказал Колунов.
Парламентарий отметил, что привлечь виновных к административной ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных нарушений.
"Традиционно в отопительный сезон поступает огромное количество жалоб жителей на отсутствие тепла и его несвоевременную подачу. Данный закон призван повысить ответственность тех, кто отвечает за этот блок работы", - заключил он.
Здание Государственной думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.10.2025
Госдума примет закон об инвестпрограммах в сфере ЖКХ не позднее ноября
24 октября, 20:46
24 октября, 20:46
 
