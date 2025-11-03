Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Сорос продолжает финансировать губернатора Калифорнии - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251103/soros-864173783.html
СМИ: Сорос продолжает финансировать губернатора Калифорнии
СМИ: Сорос продолжает финансировать губернатора Калифорнии - 03.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Сорос продолжает финансировать губернатора Калифорнии
Миллиардер Джордж Сорос продолжает оказывать финансовую поддержку губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, несмотря на то, что многие спонсоры отвернулись от... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T03:25+0300
2025-11-03T03:25+0300
финансы
экономика
общество
калифорния
сша
техас
джордж сорос
politico
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864173783.jpg?1762129556
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Миллиардер Джордж Сорос продолжает оказывать финансовую поддержку губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, несмотря на то, что многие спонсоры отвернулись от него, сообщает издание Politico. "Из более чем 30 миллиардеров, которые когда-то финансировали Ньюсома, только семеро, включая Джорджа Сороса, вложили деньги в перераспределение избирательных округов", - говорится в статье. Издание подчеркивает, что Ньюсом использует инициативу по перекройке избирательных округов в Калифорнии для создания спонсорской базы в преддверии президентских выборов 2028 года. На данный момент Ньюсом позиционируется как один из лидеров среди кандидатов на пост президента США от демократов в 2028 году. В августе агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палата представителей и сенат штата Техас одобрили новые карты избирательных округов, которые дают республиканцам большее преимущество на выборах в конгресс 2026 года. Позднее губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что подписал проект новой карты избирательных округов. В ответ на это демократы инициировали изменение границ округов в Калифорнии, губернатор штата подписал соответствующий законопроект.
калифорния
сша
техас
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , калифорния, сша, техас, джордж сорос, politico
Финансы, Экономика, Общество , Калифорния, США, ТЕХАС, Джордж Сорос, Politico
03:25 03.11.2025
 
СМИ: Сорос продолжает финансировать губернатора Калифорнии

Politico: Сорос продолжает финансировать губернатора Калифорнии Ньюсома

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Миллиардер Джордж Сорос продолжает оказывать финансовую поддержку губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, несмотря на то, что многие спонсоры отвернулись от него, сообщает издание Politico.
"Из более чем 30 миллиардеров, которые когда-то финансировали Ньюсома, только семеро, включая Джорджа Сороса, вложили деньги в перераспределение избирательных округов", - говорится в статье.
Издание подчеркивает, что Ньюсом использует инициативу по перекройке избирательных округов в Калифорнии для создания спонсорской базы в преддверии президентских выборов 2028 года. На данный момент Ньюсом позиционируется как один из лидеров среди кандидатов на пост президента США от демократов в 2028 году.
В августе агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палата представителей и сенат штата Техас одобрили новые карты избирательных округов, которые дают республиканцам большее преимущество на выборах в конгресс 2026 года. Позднее губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что подписал проект новой карты избирательных округов. В ответ на это демократы инициировали изменение границ округов в Калифорнии, губернатор штата подписал соответствующий законопроект.
 
ЭкономикаФинансыОбществоКалифорнияСШАТЕХАСДжордж СоросPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала