СМИ: Сорос продолжает финансировать губернатора Калифорнии

2025-11-03T03:25+0300
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Миллиардер Джордж Сорос продолжает оказывать финансовую поддержку губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому, несмотря на то, что многие спонсоры отвернулись от него, сообщает издание Politico.
"Из более чем 30 миллиардеров, которые когда-то финансировали Ньюсома, только семеро, включая Джорджа Сороса, вложили деньги в перераспределение избирательных округов", - говорится в статье.
Издание подчеркивает, что Ньюсом использует инициативу по перекройке избирательных округов в Калифорнии для создания спонсорской базы в преддверии президентских выборов 2028 года. На данный момент Ньюсом позиционируется как один из лидеров среди кандидатов на пост президента США от демократов в 2028 году.
В августе агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что палата представителей и сенат штата Техас одобрили новые карты избирательных округов, которые дают республиканцам большее преимущество на выборах в конгресс 2026 года. Позднее губернатор штата Грег Эбботт сообщил, что подписал проект новой карты избирательных округов. В ответ на это демократы инициировали изменение границ округов в Калифорнии, губернатор штата подписал соответствующий законопроект.
