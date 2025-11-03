https://1prime.ru/20251103/ssha-864174765.html

Глава Nvidia заявил, что США недооценили потенциал Китая

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. США изначально недооценили потенциал Китая в развитии технологической отрасли, теперь он уже может полностью полагаться на собственную промышленность, а не на американские технологии, заявил гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг в интервью телеканалу Fox News. "Мы недооценили способность Китая ускорить развитие своей собственной технологической отрасли. Сейчас они производят миллионы чипов искусственного интеллекта. Теперь ясно, что их вооруженные силы не полагаются на американские технологии", - заявил Дженсен Хуанг. Также гендиректор Nvidia сделал акцент на том, что при прошлом правительстве США по сути дела пришлось уйти с китайского рынка, а теперь им не даст туда вернуться сам Китай. При этом, Дженсен Хуанг выразил надежду, что при нынешнем президенте США все-таки удастся вернуться на китайский рынок в контексте улучшения отношений между странами. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что собирается "дружелюбно бороться" за первенство в развитии технологий искусственного интеллекта и производстве полупроводников, которые в том числе требуются для ИИ-технологий. Он назвал США "мировой сверхдержавой" в области ИИ, которая якобы "опережает" Китай. В январе министерство торговли США обнародовало документ, в котором говорится, что Соединенные Штаты вводят новые ограничения на экспорт передовых чипов и моделей ИИ, чтобы защитить национальную безопасность и предотвратить использование этих технологий недружественными странами. По утверждению министерства, ограничения должны предотвратить использование технологий ИИ для разработки оружия, кибератак или массовой слежки враждебными государствами. В то же время ведомство заверило, что доступ к передовым технологиям сохранится для проверенных партнеров и союзников Вашингтона. Китай выступил с критикой этого решения.

