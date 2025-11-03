https://1prime.ru/20251103/stavka-864134804.html

Вкладчиков предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банком России создает для вкладчиков искушение "переложиться" в поисках более выгодных условий. Однако важно понимать специфику этого решения и учитывать скрытые издержки, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.Основные риски досрочного закрытия вклада связаны прежде всего с потерей накопленных процентов. При досрочном расторжении договора банк пересчитывает проценты по ставке "до востребования" — обычно это 0,01–0,1% годовых. Если вклад был открыт под 18–20% годовых несколько месяцев назад, вкладчик теряет всю накопленную доходность.Другая проблема — иллюзия выгоды новых предложений. Банки действительно предлагают выгодные ставки, но они часто действуют ограниченное время (первые 3 месяца), требуют выполнения дополнительных условий (инвестиционных продуктов, минимальные обороты по карте) и распространяются только на новых клиентов.“Кроме того, если вклад открыт недавно, то даже незначительное увеличение ставки по новому предложению не компенсирует потерю уже начисленных процентов”, - добавила финансист.По ее мнению, рассматривать перевод средств имеет смысл только в определённых случаях: когда разница в ставках составляет минимум 3 процентных пункта, до окончания текущего вклада осталось менее месяца, появились свободные средства для размещения на новых условиях, и когда вкладчики точно понимают все условия нового предложения и могут их выполнить.“Главная рекомендация вкладчикам - распределять средства между депозитами с разными сроками погашения. Это позволит регулярно высвобождать часть средств без досрочного расторжения. Также важно диверсифицировать инструменты сбережений: сочетать вклады с фиксированной ставкой для стабильности и накопительные счета для оперативного доступа к средствам”, - советует Асяева.Кроме того, необходимо обязательно внимательно читать условия договора, так как часто высокая ставка применяется только к части суммы или при выполнении сложных условий. Используя онлайн-калькуляторы на сайтах банков можно рассчитать реальную доходность с учётом всех комиссий, требований и потерь от досрочного закрытия.При дальнейшем снижении ключевой ставки доходность вкладов продолжит падать. Это объективный процесс, который отражает снижение инфляции и стабилизацию экономики. Вкладчикам стоит заранее продумать стратегию размещения средств и рассмотреть альтернативные инструменты сбережений с приемлемым уровнем риска.Таким образом, сохранение действующего вклада до окончания срока в большинстве случаев выгоднее, чем погоня за новыми предложениями с потерей уже начисленных процентов. Разумная стратегия — заранее планировать размещение средств с учетом разных сроков и инструментов, а не поддаваться эмоциональным решениям под влиянием маркетинговых акций банков, заключила эксперт.

