https://1prime.ru/20251103/stavka-864134804.html
Вкладчиков предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок
Вкладчиков предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок - 03.11.2025, ПРАЙМ
Вкладчиков предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок
Снижение ключевой ставки Банком России создает для вкладчиков искушение "переложиться" в поисках более выгодных условий. Однако важно понимать специфику этого... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T03:03+0300
2025-11-03T03:03+0300
2025-11-03T03:03+0300
экономика
банковский вклад
банки
финансы
ставка банка россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267470_0:235:2464:1621_1920x0_80_0_0_6e6a869c8f7eb4c9a5169dace070db7c.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банком России создает для вкладчиков искушение "переложиться" в поисках более выгодных условий. Однако важно понимать специфику этого решения и учитывать скрытые издержки, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.Основные риски досрочного закрытия вклада связаны прежде всего с потерей накопленных процентов. При досрочном расторжении договора банк пересчитывает проценты по ставке "до востребования" — обычно это 0,01–0,1% годовых. Если вклад был открыт под 18–20% годовых несколько месяцев назад, вкладчик теряет всю накопленную доходность.Другая проблема — иллюзия выгоды новых предложений. Банки действительно предлагают выгодные ставки, но они часто действуют ограниченное время (первые 3 месяца), требуют выполнения дополнительных условий (инвестиционных продуктов, минимальные обороты по карте) и распространяются только на новых клиентов.“Кроме того, если вклад открыт недавно, то даже незначительное увеличение ставки по новому предложению не компенсирует потерю уже начисленных процентов”, - добавила финансист.По ее мнению, рассматривать перевод средств имеет смысл только в определённых случаях: когда разница в ставках составляет минимум 3 процентных пункта, до окончания текущего вклада осталось менее месяца, появились свободные средства для размещения на новых условиях, и когда вкладчики точно понимают все условия нового предложения и могут их выполнить.“Главная рекомендация вкладчикам - распределять средства между депозитами с разными сроками погашения. Это позволит регулярно высвобождать часть средств без досрочного расторжения. Также важно диверсифицировать инструменты сбережений: сочетать вклады с фиксированной ставкой для стабильности и накопительные счета для оперативного доступа к средствам”, - советует Асяева.Кроме того, необходимо обязательно внимательно читать условия договора, так как часто высокая ставка применяется только к части суммы или при выполнении сложных условий. Используя онлайн-калькуляторы на сайтах банков можно рассчитать реальную доходность с учётом всех комиссий, требований и потерь от досрочного закрытия.При дальнейшем снижении ключевой ставки доходность вкладов продолжит падать. Это объективный процесс, который отражает снижение инфляции и стабилизацию экономики. Вкладчикам стоит заранее продумать стратегию размещения средств и рассмотреть альтернативные инструменты сбережений с приемлемым уровнем риска.Таким образом, сохранение действующего вклада до окончания срока в большинстве случаев выгоднее, чем погоня за новыми предложениями с потерей уже начисленных процентов. Разумная стратегия — заранее планировать размещение средств с учетом разных сроков и инструментов, а не поддаваться эмоциональным решениям под влиянием маркетинговых акций банков, заключила эксперт.
https://1prime.ru/20251024/nabiullina-863896096.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/06/858267470_0:4:2464:1852_1920x0_80_0_0_b80d86e173dc0e98fc5e7d3c65560fe9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банковский вклад, банки, финансы, ставка банка россии
Экономика, банковский вклад, Банки, Финансы, ставка Банка России
Вкладчиков предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок
Финансист Асяева назвала ошибку вкладчиков при снижении ставок
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Банком России создает для вкладчиков искушение "переложиться" в поисках более выгодных условий. Однако важно понимать специфику этого решения и учитывать скрытые издержки, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.
Набиуллина оценила вклады в рублях
Основные риски досрочного закрытия вклада связаны прежде всего с потерей накопленных процентов. При досрочном расторжении договора банк пересчитывает проценты по ставке "до востребования" — обычно это 0,01–0,1% годовых. Если вклад был открыт под 18–20% годовых несколько месяцев назад, вкладчик теряет всю накопленную доходность.
Другая проблема — иллюзия выгоды новых предложений. Банки действительно предлагают выгодные ставки, но они часто действуют ограниченное время (первые 3 месяца), требуют выполнения дополнительных условий (инвестиционных продуктов, минимальные обороты по карте) и распространяются только на новых клиентов.
“Кроме того, если вклад открыт недавно, то даже незначительное увеличение ставки по новому предложению не компенсирует потерю уже начисленных процентов”, - добавила финансист.
По ее мнению, рассматривать перевод средств имеет смысл только в определённых случаях: когда разница в ставках составляет минимум 3 процентных пункта, до окончания текущего вклада осталось менее месяца, появились свободные средства для размещения на новых условиях, и когда вкладчики точно понимают все условия нового предложения и могут их выполнить.
“Главная рекомендация вкладчикам - распределять средства между депозитами с разными сроками погашения. Это позволит регулярно высвобождать часть средств без досрочного расторжения. Также важно диверсифицировать инструменты сбережений: сочетать вклады с фиксированной ставкой для стабильности и накопительные счета для оперативного доступа к средствам”, - советует Асяева.
Кроме того, необходимо обязательно внимательно читать условия договора, так как часто высокая ставка применяется только к части суммы или при выполнении сложных условий. Используя онлайн-калькуляторы на сайтах банков можно рассчитать реальную доходность с учётом всех комиссий, требований и потерь от досрочного закрытия.
При дальнейшем снижении ключевой ставки доходность вкладов продолжит падать. Это объективный процесс, который отражает снижение инфляции и стабилизацию экономики. Вкладчикам стоит заранее продумать стратегию размещения средств и рассмотреть альтернативные инструменты сбережений с приемлемым уровнем риска.
Таким образом, сохранение действующего вклада до окончания срока в большинстве случаев выгоднее, чем погоня за новыми предложениями с потерей уже начисленных процентов. Разумная стратегия — заранее планировать размещение средств с учетом разных сроков и инструментов, а не поддаваться эмоциональным решениям под влиянием маркетинговых акций банков, заключила эксперт.