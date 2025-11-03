Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Курской области нашли тело женщины на матрасе - 03.11.2025
В Курской области нашли тело женщины на матрасе
2025-11-03T01:31+0300
2025-11-03T01:31+0300
СУДЖА, 3 ноя - ПРАЙМ. Тело обнаженной женщины на матрасе в частном доме было обнаружено в ходе поисковых работ совместно с Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СК РФ в Судже в Курской области, сообщил РИА Новости старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов. "На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме города Суджи женщина, которая находилась без одежды, на матрасе в гостиной комнате", - рассказал собеседник агентства. По его словам, в силу того, что тело женщины лежало достаточно долго, без экспертизы установить причину ее смерти не представляется возможным. В ГВСУ СК России отметили, что позднее в ходе проведенной экспертизы была установлена причина смерти женщины. "Женщина погибла от полученных взрывных травм", – сообщили в ведомстве. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
01:31 03.11.2025
 
В Курской области нашли тело женщины на матрасе

В Курской области нашли тело женщины на матрасе в частном доме

СУДЖА, 3 ноя - ПРАЙМ. Тело обнаженной женщины на матрасе в частном доме было обнаружено в ходе поисковых работ совместно с Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СК РФ в Судже в Курской области, сообщил РИА Новости старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов.
"На днях при проведении поисковых мероприятий группами поиска была обнаружена в частном доме города Суджи женщина, которая находилась без одежды, на матрасе в гостиной комнате", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, в силу того, что тело женщины лежало достаточно долго, без экспертизы установить причину ее смерти не представляется возможным.
В ГВСУ СК России отметили, что позднее в ходе проведенной экспертизы была установлена причина смерти женщины.
"Женщина погибла от полученных взрывных травм", – сообщили в ведомстве.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
 
