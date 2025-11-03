https://1prime.ru/20251103/tramp-864173469.html
Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии
Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии - 03.11.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии
Президент США Дональд Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T02:49+0300
2025-11-03T02:49+0300
2025-11-03T02:49+0300
общество
мировая экономика
сша
сирия
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864173469.jpg?1762127388
ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.
В воскресенье министр иностранных дел САР Асаад аш-Шибани в ходе своего выступления в рамках форума в Манаме заявил, что аш-Шараа планирует посетить США с официальным визитом в начале ноября.
"Возможно, он приедет. Он очень усердно работает", - заявил Трамп журналистам на пути в Вашингтон, комментируя возможность принять в Белом доме сирийского лидера.
Президент США добавил, что американские власти сняли санкции с Сирии, чтобы дать ей шанс на выживание, и аш-Шараа, по данным самого Трампа, отлично справляется со своей работой.
сша
сирия
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, сша, сирия, вашингтон, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, США, СИРИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии
Трамп допустил, что аш-Шараа посетит США в ноябре
ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.
В воскресенье министр иностранных дел САР Асаад аш-Шибани в ходе своего выступления в рамках форума в Манаме заявил, что аш-Шараа планирует посетить США с официальным визитом в начале ноября.
"Возможно, он приедет. Он очень усердно работает", - заявил Трамп журналистам на пути в Вашингтон, комментируя возможность принять в Белом доме сирийского лидера.
Президент США добавил, что американские власти сняли санкции с Сирии, чтобы дать ей шанс на выживание, и аш-Шараа, по данным самого Трампа, отлично справляется со своей работой.