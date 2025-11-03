Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251103/tramp-864173469.html
Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии
Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии - 03.11.2025, ПРАЙМ
Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии
Президент США Дональд Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T02:49+0300
2025-11-03T02:49+0300
общество
мировая экономика
сша
сирия
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864173469.jpg?1762127388
ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. В воскресенье министр иностранных дел САР Асаад аш-Шибани в ходе своего выступления в рамках форума в Манаме заявил, что аш-Шараа планирует посетить США с официальным визитом в начале ноября. "Возможно, он приедет. Он очень усердно работает", - заявил Трамп журналистам на пути в Вашингтон, комментируя возможность принять в Белом доме сирийского лидера. Президент США добавил, что американские власти сняли санкции с Сирии, чтобы дать ей шанс на выживание, и аш-Шараа, по данным самого Трампа, отлично справляется со своей работой.
сша
сирия
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, сирия, вашингтон, дональд трамп
Общество , Мировая экономика, США, СИРИЯ, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
02:49 03.11.2025
 
Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии

Трамп допустил, что аш-Шараа посетит США в ноябре

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.
В воскресенье министр иностранных дел САР Асаад аш-Шибани в ходе своего выступления в рамках форума в Манаме заявил, что аш-Шараа планирует посетить США с официальным визитом в начале ноября.
"Возможно, он приедет. Он очень усердно работает", - заявил Трамп журналистам на пути в Вашингтон, комментируя возможность принять в Белом доме сирийского лидера.
Президент США добавил, что американские власти сняли санкции с Сирии, чтобы дать ей шанс на выживание, и аш-Шараа, по данным самого Трампа, отлично справляется со своей работой.
 
ОбществоМировая экономикаСШАСИРИЯВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала