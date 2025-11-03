https://1prime.ru/20251103/tramp-864173469.html

Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии

2025-11-03T02:49+0300

ВАШИНГТОН, 3 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил возможность принять в Белом доме президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа. В воскресенье министр иностранных дел САР Асаад аш-Шибани в ходе своего выступления в рамках форума в Манаме заявил, что аш-Шараа планирует посетить США с официальным визитом в начале ноября. "Возможно, он приедет. Он очень усердно работает", - заявил Трамп журналистам на пути в Вашингтон, комментируя возможность принять в Белом доме сирийского лидера. Президент США добавил, что американские власти сняли санкции с Сирии, чтобы дать ей шанс на выживание, и аш-Шараа, по данным самого Трампа, отлично справляется со своей работой.

