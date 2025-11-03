https://1prime.ru/20251103/tramp-864174867.html
Трамп оценил отношения США и Китая
Трамп оценил отношения США и Китая - 03.11.2025, ПРАЙМ
Трамп оценил отношения США и Китая
Добавлены подробности после 2-го абзаца | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T04:59+0300
2025-11-03T04:59+0300
2025-11-03T04:59+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
китай
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864174867.jpg?1762135158
Добавлены подробности после 2-го абзаца
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мир очень конкурентный, особенно, когда речь идет о Китае и США. Мы всегда наблюдаем за ними, а они в то же время всегда наблюдают за нами. Я думаю, что мы очень хорошо ладим, и я думаю, что мы можем стать больше, лучше и сильнее, работая с ними, а не просто выбивая их из игры", - сказал Трамп в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News.
Также президент США заявил о прекрасных отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.
"У нас был момент с COVID... Я был недоволен. Но в остальном у нас всегда были прекрасные отношения. Он влиятельный человек", – сказал Трамп.
сша
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп оценил отношения США и Китая
Трамп: сотрудничество с Китаем несет больше выгоды, чем конфронтация
Добавлены подробности после 2-го абзаца
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мир очень конкурентный, особенно, когда речь идет о Китае и США. Мы всегда наблюдаем за ними, а они в то же время всегда наблюдают за нами. Я думаю, что мы очень хорошо ладим, и я думаю, что мы можем стать больше, лучше и сильнее, работая с ними, а не просто выбивая их из игры", - сказал Трамп в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News.
Также президент США заявил о прекрасных отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.
"У нас был момент с COVID... Я был недоволен. Но в остальном у нас всегда были прекрасные отношения. Он влиятельный человек", – сказал Трамп.