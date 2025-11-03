https://1prime.ru/20251103/tramp-864174867.html

Трамп оценил отношения США и Китая

Трамп оценил отношения США и Китая - 03.11.2025, ПРАЙМ

Трамп оценил отношения США и Китая

Добавлены подробности после 2-го абзаца | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T04:59+0300

2025-11-03T04:59+0300

2025-11-03T04:59+0300

экономика

мировая экономика

общество

сша

китай

кнр

дональд трамп

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864174867.jpg?1762135158

Добавлены подробности после 2-го абзаца МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация, заявил президент США Дональд Трамп. "Мир очень конкурентный, особенно, когда речь идет о Китае и США. Мы всегда наблюдаем за ними, а они в то же время всегда наблюдают за нами. Я думаю, что мы очень хорошо ладим, и я думаю, что мы можем стать больше, лучше и сильнее, работая с ними, а не просто выбивая их из игры", - сказал Трамп в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News. Также президент США заявил о прекрасных отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином. "У нас был момент с COVID... Я был недоволен. Но в остальном у нас всегда были прекрасные отношения. Он влиятельный человек", – сказал Трамп.

сша

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин