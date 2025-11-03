Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
мировая экономика, общество , сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
04:59 03.11.2025
 
Трамп оценил отношения США и Китая

Трамп: сотрудничество с Китаем несет больше выгоды, чем конфронтация

Добавлены подробности после 2-го абзаца
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мир очень конкурентный, особенно, когда речь идет о Китае и США. Мы всегда наблюдаем за ними, а они в то же время всегда наблюдают за нами. Я думаю, что мы очень хорошо ладим, и я думаю, что мы можем стать больше, лучше и сильнее, работая с ними, а не просто выбивая их из игры", - сказал Трамп в интервью программе "60 минут" на телеканале CBS News.
Также президент США заявил о прекрасных отношениях с председателем КНР Си Цзиньпином.
"У нас был момент с COVID... Я был недоволен. Но в остальном у нас всегда были прекрасные отношения. Он влиятельный человек", – сказал Трамп. 
 
