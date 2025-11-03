https://1prime.ru/20251103/turisty-864177905.html

Источник: аннулирование лицензии Papara не затронет туристов из России

Источник: аннулирование лицензии Papara не затронет туристов из России - 03.11.2025, ПРАЙМ

Источник: аннулирование лицензии Papara не затронет туристов из России

Решение турецких властей об аннулировании лицензии платёжной системы Papara не затронет российских туристов, переводы через эту систему у россиян в последнее... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T08:20+0300

2025-11-03T08:20+0300

2025-11-03T08:20+0300

экономика

мировая экономика

турция

стамбул

туризм

россия

бизнес

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859824343_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a000d439c235e20de9b1c74e500fccc0.jpg

АНКАРА, 3 ноя — ПРАЙМ. Решение турецких властей об аннулировании лицензии платёжной системы Papara не затронет российских туристов, переводы через эту систему у россиян в последнее время заметно сократились, а место на рынке займут другие игроки, сообщил РИА Новости информированный источник во властных структурах Турции. Центральный банк Турецкой Республики (TCMB) на прошлой неделе лишил лицензии платёжную систему Papara, которая в последние годы стала особенно востребованной у россиян. Сервис получил популярность после блокировки российских банковских карт за рубежом — он позволял дистанционно открыть счёт по загранпаспорту, а после верификации увеличить лимиты на операции. Ранее экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин отметил в беседе с РИА Новости, что решение ЦБ может создать определённые трудности для российских туристов, поскольку они чаще всего оплачивают услуги банковскими картами. "Нет, не создаст (сложности – ред.). Papara не была ключевым платёжным каналом для иностранцев, включая россиян. Её основная клиентская база — внутренний рынок Турции. Операции у россиян по этой системе в последние сезоны заметно сократились. На рынке есть крупные игроки, которые быстро займут её место, если уже не заняли. Проблем не будет, особенно в туризме — стратегическом секторе Турции, где каждый шаг под контролем", — подчеркнул собеседник на просьбу прокомментировать возможные сложности из-за решения турецких властей для российских туристов. В мае нынешнего года министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о задержании 13 человек, включая владельца Papara Ахмеда Карслы, подозреваемых в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Были конфискованы активы на 5 миллиардов турецких лир (более 128 миллионов долларов), а в компании назначили внешнего управляющего. Кроме того, в марте в рамках расследования прокуратуры Стамбула был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк, также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных от нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal также была отозвана ЦБ Турции.

https://1prime.ru/20251103/finogranicheniya-864177658.html

турция

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция, стамбул, туризм, россия, бизнес, центральные банки