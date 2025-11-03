https://1prime.ru/20251103/ukraina-864185850.html
Украина увеличила импорт электроэнергии на фоне отключений в октябре
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Украина на фоне отключений электроэнергии в октябре увеличила импорт электроэнергии в два с половиной раза из соседних стран, сообщает отраслевое издание ExPro. "Импорт электроэнергии на Украину в октябре 2025 года вырос в два с половиной раза – до 360 тысяч МВт.час. Наибольшую долю занимает и дальше Венгрия, 51%. На втором месте – Польша, с долей 22%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что в конце октября Украина возобновила трансграничную торговлю со Словакией после почти двухмесячного перерыва из-за ремонта на линии Вельке-Капушаны - Мукачево. Импорт электроэнергии из Словакии за последние три дня составил 7,6 тысячи МВт.ч. В целом, как отмечает издание, по сравнению с октябрем прошлого года импорт электроэнергии на Украину вырос вдвое. В то же время экспорт электроэнергии в октябре упал на 85%. Всего за месяц было экспортировано 90,8 тысячи МВт.ч электроэнергии в страны ЕС и Молдавии. Массовые многочасовые отключения света начались по Украины, а также в Киеве 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
