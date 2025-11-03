https://1prime.ru/20251103/ukraina-864191107.html
На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения
На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения - 03.11.2025, ПРАЙМ
На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения
В Закарпатской области на границе установят бетонные блоки, чтобы предотвратить попытки прорыва через контрольные пункты, сообщил пресс-секретарь... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T22:16+0300
2025-11-03T22:16+0300
2025-11-03T22:16+0300
в мире
оон
украина
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/73/835597393_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_561efb9262fd24e75b8cb447e52fce8c.jpg
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В Закарпатской области на границе установят бетонные блоки, чтобы предотвратить попытки прорыва через контрольные пункты, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона."В последнее время зафиксировано много случаев, когда некоторые граждане пытаются прорваться через границу — как непосредственно на контрольно-пропускных пунктах, так и на входах в них, иногда даже с повреждением ограждения", — привел ТСН его слова.Кроме того, пограничная служба совместно со Службой инфраструктурного развития и восстановления Закарпатской областной военной администрации усиливает контроль на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.С февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 млн жителей. ООН сообщает, что некоторые регионы фактически опустели: уехала молодежь, остались пожилые.Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкой рождаемости. Эксперт отметила, что даже “чудесное” возвращение всех уехавших не спасет ситуацию.
https://1prime.ru/20251103/latviya-864190949.html
https://1prime.ru/20251103/ukraina-864185850.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/73/835597393_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_7ea14643e6f700badda16cdc4fb0b7b5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, украина, общество
В мире, ООН, УКРАИНА, Общество
На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения
На украинской границе в Закарпатье установят бетонные блоки из-за попыток прорыва
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В Закарпатской области на границе установят бетонные блоки, чтобы предотвратить попытки прорыва через контрольные пункты, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"В последнее время зафиксировано много случаев, когда некоторые граждане пытаются прорваться через границу — как непосредственно на контрольно-пропускных пунктах, так и на входах в них, иногда даже с повреждением ограждения", — привел ТСН его слова.
"Угроза безопасности". В Польше прокомментировали дерзкий шаг Латвии
Кроме того, пограничная служба совместно со Службой инфраструктурного развития и восстановления Закарпатской областной военной администрации усиливает контроль на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.
С февраля 2022 года Украину
покинули около 6,7 млн жителей. ООН
сообщает, что некоторые регионы фактически опустели: уехала молодежь, остались пожилые.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкой рождаемости. Эксперт отметила, что даже “чудесное” возвращение всех уехавших не спасет ситуацию.
Украина увеличила импорт электроэнергии на фоне отключений в октябре