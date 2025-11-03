Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251103/ukraina-864191107.html
На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения
На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения - 03.11.2025, ПРАЙМ
На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения
В Закарпатской области на границе установят бетонные блоки, чтобы предотвратить попытки прорыва через контрольные пункты, сообщил пресс-секретарь... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T22:16+0300
2025-11-03T22:16+0300
в мире
оон
украина
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/73/835597393_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_561efb9262fd24e75b8cb447e52fce8c.jpg
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В Закарпатской области на границе установят бетонные блоки, чтобы предотвратить попытки прорыва через контрольные пункты, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона."В последнее время зафиксировано много случаев, когда некоторые граждане пытаются прорваться через границу — как непосредственно на контрольно-пропускных пунктах, так и на входах в них, иногда даже с повреждением ограждения", — привел ТСН его слова.Кроме того, пограничная служба совместно со Службой инфраструктурного развития и восстановления Закарпатской областной военной администрации усиливает контроль на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.С февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 млн жителей. ООН сообщает, что некоторые регионы фактически опустели: уехала молодежь, остались пожилые.Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкой рождаемости. Эксперт отметила, что даже “чудесное” возвращение всех уехавших не спасет ситуацию.
https://1prime.ru/20251103/latviya-864190949.html
https://1prime.ru/20251103/ukraina-864185850.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83559/73/835597393_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_7ea14643e6f700badda16cdc4fb0b7b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, оон, украина, общество
В мире, ООН, УКРАИНА, Общество
22:16 03.11.2025
 
На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения

На украинской границе в Закарпатье установят бетонные блоки из-за попыток прорыва

© РИА Новости . Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкДорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства
Дорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Дорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Паламарчук
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В Закарпатской области на границе установят бетонные блоки, чтобы предотвратить попытки прорыва через контрольные пункты, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"В последнее время зафиксировано много случаев, когда некоторые граждане пытаются прорваться через границу — как непосредственно на контрольно-пропускных пунктах, так и на входах в них, иногда даже с повреждением ограждения", — привел ТСН его слова.
Вид на Ригу, Латвия
"Угроза безопасности". В Польше прокомментировали дерзкий шаг Латвии
22:10
Кроме того, пограничная служба совместно со Службой инфраструктурного развития и восстановления Закарпатской областной военной администрации усиливает контроль на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.
С февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 млн жителей. ООН сообщает, что некоторые регионы фактически опустели: уехала молодежь, остались пожилые.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкой рождаемости. Эксперт отметила, что даже “чудесное” возвращение всех уехавших не спасет ситуацию.
Манометры на теплоэлектроцентрали в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Украина увеличила импорт электроэнергии на фоне отключений в октябре
17:05
 
В миреООНУКРАИНАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала