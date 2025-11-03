https://1prime.ru/20251103/ukraina-864191107.html

На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения

2025-11-03T22:16+0300

в мире

оон

украина

общество

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В Закарпатской области на границе установят бетонные блоки, чтобы предотвратить попытки прорыва через контрольные пункты, сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона."В последнее время зафиксировано много случаев, когда некоторые граждане пытаются прорваться через границу — как непосредственно на контрольно-пропускных пунктах, так и на входах в них, иногда даже с повреждением ограждения", — привел ТСН его слова.Кроме того, пограничная служба совместно со Службой инфраструктурного развития и восстановления Закарпатской областной военной администрации усиливает контроль на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.С февраля 2022 года Украину покинули около 6,7 млн жителей. ООН сообщает, что некоторые регионы фактически опустели: уехала молодежь, остались пожилые.Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла острый демографический кризис на Украине из-за большого числа пожилых людей и низкой рождаемости. Эксперт отметила, что даже “чудесное” возвращение всех уехавших не спасет ситуацию.

украина

2025

Новости

