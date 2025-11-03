https://1prime.ru/20251103/uoll-strit--864183975.html

Фьючерсы Уолл-стрит растут в ожидании данных с рынка труда США

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит растут с началом новой недели, участники рынка ожидают публикации статистики американского рынка труда, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.23 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,08%, до 47 762 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,5%, до 26 133,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,32%, до 6 895,75 пункта. Если бы не приостановка деятельности государственных органов, "мы с нетерпением ждали бы" отчёт о занятости в США за октябрь, который должен был бы выйти в следующую пятницу, отмечает аналитик Deutsche Bank Джим Рид (Jim Reid) - его слова приводит агентство Рейтер. Тем временем в среду аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) опубликует свои данные о занятости в США. По прогнозам аналитиков, число рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 24 тысячи. "Поскольку правительственные данные сейчас не публикуются, основное внимание, скорее всего, будет сосредоточено на отчёте ADP о занятости в частном секторе, который выйдет в среду, особенно с учётом жёстких заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла на прошлой неделе", - заключил Рид.

