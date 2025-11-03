https://1prime.ru/20251103/vlasti-864177060.html

Власти Турции ожидают снижения инфляции до 30% к концу 2025 года

АНКАРА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство Турции ожидает снижения инфляции до 30% к концу 2025 года и до 20% в 2026 году, сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), годовая инфляция в сентябре составила 33,29% против 32,95% в августе. Месячный рост потребительских цен достиг 3,23%. "Мы постепенно и решительно снижаем инфляцию. 2023 год закончился с показателем 65%, в 2024 он снизился до 44%, а в конце этого года, по нашим прогнозам, будет немного выше или ниже 30%. Цель на следующий год — ниже 20%, а к 2027 году — достичь однозначных цифр", — заявил Йылмаз в интервью телеканалу CNN Türk. Ранее вице-президент отмечал, что согласно среднесрочной экономической программе правительства на 2026–2028 годы, власти ожидают замедления инфляции до 28,5% в 2025 году, 16% — в 2026 году и 9% — в 2027 году.

