Власти Турции ожидают снижения инфляции до 30% к концу 2025 года
Власти Турции ожидают снижения инфляции до 30% к концу 2025 года
2025-11-03T07:45+0300
2025-11-03T07:45+0300
экономика
мировая экономика
турция
АНКАРА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство Турции ожидает снижения инфляции до 30% к концу 2025 года и до 20% в 2026 году, сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз. По данным Турецкого института статистики (TÜİK), годовая инфляция в сентябре составила 33,29% против 32,95% в августе. Месячный рост потребительских цен достиг 3,23%. "Мы постепенно и решительно снижаем инфляцию. 2023 год закончился с показателем 65%, в 2024 он снизился до 44%, а в конце этого года, по нашим прогнозам, будет немного выше или ниже 30%. Цель на следующий год — ниже 20%, а к 2027 году — достичь однозначных цифр", — заявил Йылмаз в интервью телеканалу CNN Türk. Ранее вице-президент отмечал, что согласно среднесрочной экономической программе правительства на 2026–2028 годы, власти ожидают замедления инфляции до 28,5% в 2025 году, 16% — в 2026 году и 9% — в 2027 году.
мировая экономика, турция
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ
07:45 03.11.2025
 
АНКАРА, 3 ноя - ПРАЙМ. Правительство Турции ожидает снижения инфляции до 30% к концу 2025 года и до 20% в 2026 году, сообщил вице-президент республики Джевдет Йылмаз.
По данным Турецкого института статистики (TÜİK), годовая инфляция в сентябре составила 33,29% против 32,95% в августе. Месячный рост потребительских цен достиг 3,23%.
"Мы постепенно и решительно снижаем инфляцию. 2023 год закончился с показателем 65%, в 2024 он снизился до 44%, а в конце этого года, по нашим прогнозам, будет немного выше или ниже 30%. Цель на следующий год — ниже 20%, а к 2027 году — достичь однозначных цифр", — заявил Йылмаз в интервью телеканалу CNN Türk.
Ранее вице-президент отмечал, что согласно среднесрочной экономической программе правительства на 2026–2028 годы, власти ожидают замедления инфляции до 28,5% в 2025 году, 16% — в 2026 году и 9% — в 2027 году.
 
Экономика Мировая экономика ТУРЦИЯ
 
 
