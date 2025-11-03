https://1prime.ru/20251103/vooruzheniya-864175977.html

"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о российской армии

"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о российской армии - 03.11.2025, ПРАЙМ

"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о российской армии

В настоящий момент западные государства не лидируют ни в одной из областей вооружений, тогда как сразу несколько видов оружия российского производства в... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T06:23+0300

2025-11-03T06:23+0300

2025-11-03T06:23+0300

вооружения

запад

россия

вс рф

нато

цру

владимир путин

валерий герасимов

федеральное собрание

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064930_97:695:1162:1294_1920x0_80_0_0_d7474a2b54f60f770c1fcc26d6be3de2.jpg

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В настоящий момент западные государства не лидируют ни в одной из областей вооружений, тогда как сразу несколько видов оружия российского производства в значительной степени превосходят все образцы, имеющиеся у стран НАТО, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Назовите хоть одну область в системах вооружений, где Запад может сказать: "О, мы лучше русских!" Нет ни одной такой. Зато есть несколько областей, в которых Россия может сказать, что она значительно опережает Запад", — подчеркнул эксперт.Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. При этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту, что "Буревестник" в ходе испытаний показал способности обходить системы ПРО и ПВО. Вместе с тем Герасимов отметил, что испытательный полет "Буревестника" длился 15 часов, за которые ракета сумела преодолеть 14 тысяч километров.Путин также сообщил об испытаниях подводного беспилотного аппарата "Посейдон". О его разработке президент впервые рассказал в своем обращении к Федеральному собранию в 2018 году. По словам Путина, такие дроны могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволяет им поражать различные цели, включая авианосные группы, береговые укрепления и другие объекты инфраструктуры.

https://1prime.ru/20251029/svo-864029697.html

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, россия, вс рф, нато, цру, владимир путин, валерий герасимов, федеральное собрание