Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о российской армии - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20251103/vooruzheniya-864175977.html
"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о российской армии
"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о российской армии - 03.11.2025, ПРАЙМ
"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о российской армии
В настоящий момент западные государства не лидируют ни в одной из областей вооружений, тогда как сразу несколько видов оружия российского производства в... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T06:23+0300
2025-11-03T06:23+0300
вооружения
запад
россия
вс рф
нато
цру
владимир путин
валерий герасимов
федеральное собрание
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064930_97:695:1162:1294_1920x0_80_0_0_d7474a2b54f60f770c1fcc26d6be3de2.jpg
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В настоящий момент западные государства не лидируют ни в одной из областей вооружений, тогда как сразу несколько видов оружия российского производства в значительной степени превосходят все образцы, имеющиеся у стран НАТО, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Назовите хоть одну область в системах вооружений, где Запад может сказать: "О, мы лучше русских!" Нет ни одной такой. Зато есть несколько областей, в которых Россия может сказать, что она значительно опережает Запад", — подчеркнул эксперт.Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. При этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту, что "Буревестник" в ходе испытаний показал способности обходить системы ПРО и ПВО. Вместе с тем Герасимов отметил, что испытательный полет "Буревестника" длился 15 часов, за которые ракета сумела преодолеть 14 тысяч километров.Путин также сообщил об испытаниях подводного беспилотного аппарата "Посейдон". О его разработке президент впервые рассказал в своем обращении к Федеральному собранию в 2018 году. По словам Путина, такие дроны могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволяет им поражать различные цели, включая авианосные группы, береговые укрепления и другие объекты инфраструктуры.
https://1prime.ru/20251029/svo-864029697.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1e/864064930_94:599:1021:1294_1920x0_80_0_0_591618dfe0859fb6116cfb4467ac79c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, россия, вс рф, нато, цру, владимир путин, валерий герасимов, федеральное собрание
Вооружения, ЗАПАД, РОССИЯ, ВС РФ, НАТО, ЦРУ, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Федеральное собрание
06:23 03.11.2025
 
"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о российской армии

Джонсон: нет ни одной области вооружений, где Запад опережает Россию

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В настоящий момент западные государства не лидируют ни в одной из областей вооружений, тогда как сразу несколько видов оружия российского производства в значительной степени превосходят все образцы, имеющиеся у стран НАТО, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Назовите хоть одну область в системах вооружений, где Запад может сказать: "О, мы лучше русских!" Нет ни одной такой. Зато есть несколько областей, в которых Россия может сказать, что она значительно опережает Запад", — подчеркнул эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. При этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту, что "Буревестник" в ходе испытаний показал способности обходить системы ПРО и ПВО. Вместе с тем Герасимов отметил, что испытательный полет "Буревестника" длился 15 часов, за которые ракета сумела преодолеть 14 тысяч километров.
Путин также сообщил об испытаниях подводного беспилотного аппарата "Посейдон". О его разработке президент впервые рассказал в своем обращении к Федеральному собранию в 2018 году. По словам Путина, такие дроны могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволяет им поражать различные цели, включая авианосные группы, береговые укрепления и другие объекты инфраструктуры.
Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
На Западе раскрыли, что приготовила НАТО в ответ на победу России
29 октября, 05:27
 
ВооруженияЗАПАДРОССИЯВС РФНАТОЦРУВладимир ПутинВалерий ГерасимовФедеральное собрание
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала