"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о российской армии
"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о российской армии - 03.11.2025, ПРАЙМ
"Мы лучше русских!" На Западе сделали заявление о российской армии
В настоящий момент западные государства не лидируют ни в одной из областей вооружений, тогда как сразу несколько видов оружия российского производства в... | 03.11.2025
вооружения
запад
россия
вс рф
нато
цру
владимир путин
валерий герасимов
федеральное собрание
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. В настоящий момент западные государства не лидируют ни в одной из областей вооружений, тогда как сразу несколько видов оружия российского производства в значительной степени превосходят все образцы, имеющиеся у стран НАТО, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Назовите хоть одну область в системах вооружений, где Запад может сказать: "О, мы лучше русских!" Нет ни одной такой. Зато есть несколько областей, в которых Россия может сказать, что она значительно опережает Запад", — подчеркнул эксперт.Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. При этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту, что "Буревестник" в ходе испытаний показал способности обходить системы ПРО и ПВО. Вместе с тем Герасимов отметил, что испытательный полет "Буревестника" длился 15 часов, за которые ракета сумела преодолеть 14 тысяч километров.Путин также сообщил об испытаниях подводного беспилотного аппарата "Посейдон". О его разработке президент впервые рассказал в своем обращении к Федеральному собранию в 2018 году. По словам Путина, такие дроны могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволяет им поражать различные цели, включая авианосные группы, береговые укрепления и другие объекты инфраструктуры.
запад
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ.
В настоящий момент западные государства не лидируют ни в одной из областей вооружений, тогда как сразу несколько видов оружия российского производства в значительной степени превосходят все образцы, имеющиеся у стран НАТО, такое мнение в эфире
YouTube-канала высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Назовите хоть одну область в системах вооружений, где Запад может сказать: "О, мы лучше русских!" Нет ни одной такой. Зато есть несколько областей, в которых Россия может сказать, что она значительно опережает Запад", — подчеркнул эксперт.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. При этом начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту, что "Буревестник" в ходе испытаний показал способности обходить системы ПРО и ПВО. Вместе с тем Герасимов отметил, что испытательный полет "Буревестника" длился 15 часов, за которые ракета сумела преодолеть 14 тысяч километров.
Путин также сообщил об испытаниях подводного беспилотного аппарата "Посейдон". О его разработке президент впервые рассказал в своем обращении к Федеральному собранию в 2018 году. По словам Путина, такие дроны могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволяет им поражать различные цели, включая авианосные группы, береговые укрепления и другие объекты инфраструктуры.
