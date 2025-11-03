https://1prime.ru/20251103/vrach-864173366.html

Врач рассказал, когда можно начинать прикармливать ребенка рыбой

Врач рассказал, когда можно начинать прикармливать ребенка рыбой - 03.11.2025, ПРАЙМ

Врач рассказал, когда можно начинать прикармливать ребенка рыбой

Взрослый человек для получения необходимого числа витаминов и микроэлементов должен съедать 25-30 килограммов рыбы в год, или 600 граммов в неделю, а начинать... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T02:37+0300

2025-11-03T02:37+0300

2025-11-03T02:37+0300

общество

здоровье

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864173366.jpg?1762126665

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Взрослый человек для получения необходимого числа витаминов и микроэлементов должен съедать 25-30 килограммов рыбы в год, или 600 граммов в неделю, а начинать прикорм ребенка рыбой можно с 8 месяцев, заявил РИА Новости педиатр, доктор медицинских наук, завкафедрой пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Анатолий Моисеев. "Начинать прикорм ребенка рыбой нужно с 8 месяцев, обычно с диких нежирных сортов глубоководных белых рыб из холодных морей - трески, хека. Красную рыбу, например, семгу, нужно включать в рацион ребенка ближе к году", - сказал врач. По его словам, рекомендуется начинать с рыбы промышленного производства, потому что она проходит специальный контроль на микробиологическую и химическую безопасность, например, на предмет содержания ртути. Другой плюс промышленного производства, в первый год жизни особенно, это сбалансированное количество белков и жиров. "На первом году жизни в 8 месяцев мы начинаем от 5 граммов до 30, с 9-10 месяцев доходим до 60 граммов, это на первом году жизни. От 1 года до 3, приблизительно 2-3 раза в неделю по 70 грамм. Затем от 3 лет до 7 лет рекомендуется 2-3 раза в неделю в сумме где-то 350 граммов, с 7 до 11 лет - 420 граммов в неделю. Потом уже с 12 лет - рацион уже, как и у взрослых, 450-600 граммов в неделю. И это уже могут быть любые сорта рыбы", - пояснил Моисеев. "Взрослый человек для получения в нормальном количестве Омеги-3 должен съедать около 600 граммов рыбы в неделю. Это получается примерно 25-30 килограммов в год", - добавил он. В целом на рыбу и морепродукты у детей сейчас аллергии бывают не чаще, чем на другие продукты питания - молочные или мясные, отметил Моисеев. В рыбе также содержится большое количество полезных веществ, которых нет в других продуктах. "Тут однозначно можно сказать, что это ненасыщенные, полиненасыщенные жирные кислоты, длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, которые уникальны для рыбы. Они важны нам, потому что только с помощью этилполиненасыщенных жирных кислот возможен синтез фосфолипидов, которые будут участвовать в формировании головного мозга и в полноценном развитии человека", - пояснил врач. Поэтому и во время беременности будущим мамам рекомендовано употреблять рыбопродукты, начиная с самых ранних сроков, потому что формирование центральной нервной системы начинается с седьмой недели беременности. При этом препарат Омега-3 полноценно не может заменить рыбу, поскольку в рыбе есть еще и белки, которые работают в совокупности с полиненасыщенными жирными кислотами. "И там еще йод и фосфор, и это невозможно все биологически активными добавками заменить. Но в ряде случаев, да, конечно, обогащение продуктов питания Омега-3 полезно, особенно при дефиците этих веществ в организме", - заключил Моисеев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье