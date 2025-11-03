https://1prime.ru/20251103/vstrecha-864183072.html

Президент Финляндии сделал громкое заявление о Путине

Президент Финляндии сделал громкое заявление о Путине - 03.11.2025, ПРАЙМ

Президент Финляндии сделал громкое заявление о Путине

Глава Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября, пишет Yle."Стубб на... | 03.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-03T15:12+0300

2025-11-03T15:12+0300

2025-11-03T15:13+0300

финляндия

владимир путин

дональд трамп

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября, пишет Yle."Стубб на открытии Национальных курсов по обороне предложил провести новые переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на ноябрьском саммите G20 в Йоханнесбурге", — говорится в публикации.Кроме того, Стубб уделил особое внимание ядерному оружию, заявив, что Североатлантический альянс обеспечивает ядерную защиту Финляндии.Президенты России и США договорились встретиться в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Спустя неделю Трамп объявил, что встречи не будет, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. При этом он добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и сохраняет настрой на разрешение украинского кризиса.Путин, со своей стороны, предположил, что Трамп имел в виду перенос саммита, который сам же предложил организовать. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.

https://1prime.ru/20251102/merts-864156522.html

https://1prime.ru/20251103/zelenskiy-864178594.html

финляндия

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, владимир путин, дональд трамп, сша