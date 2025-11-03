Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Финляндии сделал громкое заявление о Путине - 03.11.2025
Президент Финляндии сделал громкое заявление о Путине
Президент Финляндии сделал громкое заявление о Путине - 03.11.2025, ПРАЙМ
Президент Финляндии сделал громкое заявление о Путине
Глава Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября, пишет Yle."Стубб на... | 03.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября, пишет Yle."Стубб на открытии Национальных курсов по обороне предложил провести новые переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на ноябрьском саммите G20 в Йоханнесбурге", — говорится в публикации.Кроме того, Стубб уделил особое внимание ядерному оружию, заявив, что Североатлантический альянс обеспечивает ядерную защиту Финляндии.Президенты России и США договорились встретиться в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Спустя неделю Трамп объявил, что встречи не будет, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. При этом он добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и сохраняет настрой на разрешение украинского кризиса.Путин, со своей стороны, предположил, что Трамп имел в виду перенос саммита, который сам же предложил организовать. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
финляндия, владимир путин, дональд трамп, сша
ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Путин, Дональд Трамп, США
15:12 03.11.2025
 
Президент Финляндии сделал громкое заявление о Путине

Yle: Стубб предложил провести встречу Путина и Трампа в конце ноября

МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Глава Финляндии Александр Стубб предложил провести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября, пишет Yle.

"Стубб на открытии Национальных курсов по обороне предложил провести новые переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на ноябрьском саммите G20 в Йоханнесбурге", — говорится в публикации.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
"Постыдитесь". Послание Мерца России вызвало изумление в Германии
Вчера, 12:20
Кроме того, Стубб уделил особое внимание ядерному оружию, заявив, что Североатлантический альянс обеспечивает ядерную защиту Финляндии.

Президенты России и США договорились встретиться в Будапеште во время телефонного разговора 16 октября. Спустя неделю Трамп объявил, что встречи не будет, поскольку у него сложилось впечатление, что она не достигнет нужной цели. При этом он добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем и сохраняет настрой на разрешение украинского кризиса.
Путин, со своей стороны, предположил, что Трамп имел в виду перенос саммита, который сам же предложил организовать. По словам российского лидера, было бы ошибкой подойти к мероприятию без подготовки.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Зеленскому сообщили хорошую новость после решения Трампа
09:09
 
ФИНЛЯНДИЯ Владимир Путин Дональд Трамп США
 
 
