https://1prime.ru/20251103/vsu-864175366.html
Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ жителей
Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ жителей - 03.11.2025, ПРАЙМ
Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ жителей
Тела 300 погибших от рук боевиков ВСУ жителей Суджи в Курской области были вывезены и переданы их родственникам, сообщил РИА Новости сотрудник... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T05:47+0300
2025-11-03T05:47+0300
2025-11-03T05:53+0300
общество
экономика
россия
рф
валерий герасимов
владимир путин
всу
вс рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864175366.jpg?1762138412
СУДЖА, 3 ноя - ПРАЙМ. Тела 300 погибших от рук боевиков ВСУ жителей Суджи в Курской области были вывезены и переданы их родственникам, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Александр Глухарев. "При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам", - рассказал собеседник агентства. По его словам, помимо эвакуации, с середины августа проводился ряд поисковых мероприятий, в результате чего были найдены и эксгумированы тела 112 граждан Суджи, зверски убитых украинскими боевиками. "После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание", - добавил сотрудник ведомства. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вс рф, ск рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ, СК РФ
Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ жителей
Из Суджи вывезли и передали родственникам тела 300 погибших от рук ВСУ жителей
СУДЖА, 3 ноя - ПРАЙМ. Тела 300 погибших от рук боевиков ВСУ жителей Суджи в Курской области были вывезены и переданы их родственникам, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Александр Глухарев.
"При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, помимо эвакуации, с середины августа проводился ряд поисковых мероприятий, в результате чего были найдены и эксгумированы тела 112 граждан Суджи, зверски убитых украинскими боевиками.
"После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание", - добавил сотрудник ведомства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.