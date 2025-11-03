https://1prime.ru/20251103/vsu-864175366.html

Из Суджи вывезли тела 300 погибших от рук ВСУ жителей

2025-11-03T05:47+0300

2025-11-03T05:47+0300

2025-11-03T05:53+0300

СУДЖА, 3 ноя - ПРАЙМ. Тела 300 погибших от рук боевиков ВСУ жителей Суджи в Курской области были вывезены и переданы их родственникам, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Александр Глухарев. "При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам", - рассказал собеседник агентства. По его словам, помимо эвакуации, с середины августа проводился ряд поисковых мероприятий, в результате чего были найдены и эксгумированы тела 112 граждан Суджи, зверски убитых украинскими боевиками. "После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание", - добавил сотрудник ведомства. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент РФ ранее заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

2025

