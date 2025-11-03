https://1prime.ru/20251103/vsu-864176292.html
ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении
ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении - 03.11.2025, ПРАЙМ
ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении
Три попытки штурмовиков ВСУ выдвинуться в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино (Сумская область) сорваны, сообщили РИА Новости в российских силовых... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T06:47+0300
2025-11-03T06:47+0300
2025-11-03T07:50+0300
экономика
россия
общество
рф
украина
владимир путин
всу
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864176292.jpg?1762145442
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Три попытки штурмовиков ВСУ выдвинуться в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино (Сумская область) сорваны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Комплексным огневым поражением сорвано три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино", - сказал собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинские штурмовики пытались выдвинуться в районе Варачино и Степового. Обе попытки также провалились. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, украина, владимир путин, всу, вс рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ, ВС РФ
ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении
Силовики сорвали три попытки ВСУ выдвинуться в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Три попытки штурмовиков ВСУ выдвинуться в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино (Сумская область) сорваны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Комплексным огневым поражением сорвано три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино", - сказал собеседник агентства.
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинские штурмовики пытались выдвинуться в районе Варачино и Степового. Обе попытки также провалились.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.