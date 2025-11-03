https://1prime.ru/20251103/vsu-864176292.html

ВС России сорвали попытки выдвижения штурмовиков ВСУ на Сумском направлении

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Три попытки штурмовиков ВСУ выдвинуться в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино (Сумская область) сорваны, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Комплексным огневым поражением сорвано три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в направлении Юнаковки, Алексеевки и Варачино", - сказал собеседник агентства. Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинские штурмовики пытались выдвинуться в районе Варачино и Степового. Обе попытки также провалились. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной. На данный момент силы ВС РФ работают над созданием буферной зоны в Сумской области.

2025

