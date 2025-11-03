https://1prime.ru/20251103/vystavka-864185173.html
В Абу-Даби открылась выставка, посвященная искусственному интеллекту
АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. "Зона искусственного интеллекта" открылась в рамках нефтегазовой выставки ADIPEC, передает корреспондент РИА Новости. Выставка посвящена роли искусственного интеллекта в энергетике и его влиянию на повышение производительности, оптимизацию работы и переходу на низкоуглеродную энергетику, а также растущим потребностям самого искусственного интеллекта в электроэнергии. Там представлены разработки на основе искусственного интеллекта крупнейших мировых компаний в сфере технологий и энергетики. Среди участников новой зоны - французская энергетическая компания TotalEnergies, которая представила ряд собственных разработок на основе искусственного интеллекта, которые нужны для повышения экономической эффективности проектов и безопасности на производстве. Одна из таких разработок - генеративная модель, собирающая информацию обо всех инцидентах, случившихся в компании за историю ее существования. Это помогает анализировать причины происшествий и предотвращать их в будущем. Компания Gecko Robotics продемонстрировала созданный ею цифровой двойник производств и трубопроводных систем. Он позволяет в реальном времени следить за их состоянием и быстро реагировать, чтобы избежать возможных инцидентов. ADIPEC - международная нефтегазовая выставка и конференция в столице ОАЭ Абу-Даби.
Выставка, посвященная искусственному интеллекту в энергетике, открылась на ADIPEC в ОАЭ
АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. "Зона искусственного интеллекта" открылась в рамках нефтегазовой выставки ADIPEC, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка посвящена роли искусственного интеллекта в энергетике и его влиянию на повышение производительности, оптимизацию работы и переходу на низкоуглеродную энергетику, а также растущим потребностям самого искусственного интеллекта в электроэнергии.
Там представлены разработки на основе искусственного интеллекта крупнейших мировых компаний в сфере технологий и энергетики.
Среди участников новой зоны - французская энергетическая компания TotalEnergies
, которая представила ряд собственных разработок на основе искусственного интеллекта, которые нужны для повышения экономической эффективности проектов и безопасности на производстве.
Одна из таких разработок - генеративная модель, собирающая информацию обо всех инцидентах, случившихся в компании за историю ее существования. Это помогает анализировать причины происшествий и предотвращать их в будущем.
Компания Gecko Robotics продемонстрировала созданный ею цифровой двойник производств и трубопроводных систем. Он позволяет в реальном времени следить за их состоянием и быстро реагировать, чтобы избежать возможных инцидентов.
ADIPEC - международная нефтегазовая выставка и конференция в столице ОАЭ Абу-Даби
.
