В Абу-Даби открылась выставка, посвященная искусственному интеллекту

В Абу-Даби открылась выставка, посвященная искусственному интеллекту

2025-11-03T16:40+0300

мировая экономика

оаэ

абу-даби

totalenergies

АБУ-ДАБИ, 3 ноя - ПРАЙМ. "Зона искусственного интеллекта" открылась в рамках нефтегазовой выставки ADIPEC, передает корреспондент РИА Новости. Выставка посвящена роли искусственного интеллекта в энергетике и его влиянию на повышение производительности, оптимизацию работы и переходу на низкоуглеродную энергетику, а также растущим потребностям самого искусственного интеллекта в электроэнергии. Там представлены разработки на основе искусственного интеллекта крупнейших мировых компаний в сфере технологий и энергетики. Среди участников новой зоны - французская энергетическая компания TotalEnergies, которая представила ряд собственных разработок на основе искусственного интеллекта, которые нужны для повышения экономической эффективности проектов и безопасности на производстве. Одна из таких разработок - генеративная модель, собирающая информацию обо всех инцидентах, случившихся в компании за историю ее существования. Это помогает анализировать причины происшествий и предотвращать их в будущем. Компания Gecko Robotics продемонстрировала созданный ею цифровой двойник производств и трубопроводных систем. Он позволяет в реальном времени следить за их состоянием и быстро реагировать, чтобы избежать возможных инцидентов. ADIPEC - международная нефтегазовая выставка и конференция в столице ОАЭ Абу-Даби.

