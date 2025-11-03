https://1prime.ru/20251103/yuan-864179590.html
Рубль с началом новой недели слабеет к юаню
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Рубль с началом новой недели несколько слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растёт на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,32 рубля.
