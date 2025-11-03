Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева - 03.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251103/zakharova-864185346.html
Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева
Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева - 03.11.2025, ПРАЙМ
Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева на фоне обрушения исторической башни в Риме. | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T16:52+0300
2025-11-03T16:52+0300
мировая экономика
россия
италия
рим
киев
мария захарова
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860657167_0:94:2983:1771_1920x0_80_0_0_addf2ca36c4ace841f5a2e7830d34938.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева на фоне обрушения исторической башни в Риме. В понедельник обрушилась часть средневековой башни Конти в центре Рима неподалеку от Колизея, пострадали четыре человека. Позднее произошло повторное обрушение. "Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Как напомнила Захарова, в мае МИД Италии сообщил, что поддержка Украины со стороны этой страны составила около 2,5 миллиардов евро.
https://1prime.ru/20251028/es-864010129.html
италия
рим
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860657167_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_70e87581cee605f700f97c423ffa4529.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, италия, рим, киев, мария захарова, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, Рим, Киев, Мария Захарова, МИД
16:52 03.11.2025
 
Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева

Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева на фоне обрушения башни в Риме

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева на фоне обрушения исторической башни в Риме.
В понедельник обрушилась часть средневековой башни Конти в центре Рима неподалеку от Колизея, пострадали четыре человека. Позднее произошло повторное обрушение.
"Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Как напомнила Захарова, в мае МИД Италии сообщил, что поддержка Украины со стороны этой страны составила около 2,5 миллиардов евро.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов
28 октября, 11:50
 
Мировая экономикаРОССИЯИТАЛИЯРимКиевМария ЗахароваМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала