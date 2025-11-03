https://1prime.ru/20251103/zakharova-864185346.html
Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева
2025-11-03T16:52+0300
мировая экономика
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила о вкладе Италии в финансирование Киева на фоне обрушения исторической башни в Риме. В понедельник обрушилась часть средневековой башни Конти в центре Рима неподалеку от Колизея, пострадали четыре человека. Позднее произошло повторное обрушение. "Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Как напомнила Захарова, в мае МИД Италии сообщил, что поддержка Украины со стороны этой страны составила около 2,5 миллиардов евро.
