Журналист объяснил, какой удар по Западу нанесла Украина

Журналист объяснил, какой удар по Западу нанесла Украина - 03.11.2025, ПРАЙМ

Журналист объяснил, какой удар по Западу нанесла Украина

03.11.2025

МОСКВА, 3 ноября —ПРАЙМ. За последние двадцать лет государственный долг Великобритании увеличился в три раза, и участие в помощи Украине способствует его дальнейшему росту, отметил в социальной сети Х ирландский журналист Чей Боуз."Украинская "помощь" имеет свою цену. Государственный долг Великобритании утроился за 20 лет, увеличиваясь быстрее, чем в любой другой развитой экономики. Экономисты предупреждают о "роковой петле": высокая стоимость долга приводит к повышению налогов, что наносит ущерб экономическому росту, требуя еще большего повышения налогов", — подчеркнул журналист.На прошлой неделе Кирилл Дмитриев, специальный представитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами и глава РФПИ, выступая на форуме Future Investment Initiative в Саудовской Аравии, сравнил основные экономические показатели России, Европейского союза и Великобритании. Согласно его данным, в 2024 году рост ВВП в России достиг 4%, в то время как в Европе и Великобритании этот показатель составил примерно 1%. Уровень безработицы в России составил 2,2%, в ЕС — 6%, а в Великобритании — 5%. Уровень государственного долга по отношению к ВВП в России составляет около 15%, тогда как в ЕС это около 100%, а в Великобритании — 97%. Дефицит бюджета в России на уровне 2,6%, в ЕС — 3,3%, а в Великобритании — 5,1%.

великобритания

запад

украина

2025

