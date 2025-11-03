https://1prime.ru/20251103/zapret-864171468.html
Запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту вступил в силу
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – ПРАЙМ. Запрет на проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту через Керченский пролив вступил в силу, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к транспортному переходу.
Ранее о запрете на проезд по мосту до особого распоряжения сообщили власти Краснодарского края и Крыма, отметив, что данная мера является рекомендацией силовых и правоохранительных структур и принята с целью обеспечения безопасности.
"Электромобилям и транспорту с гибридным двигателем проезд по Крымскому мосту запрещен с 00:00 часов 3 ноября", - говорится в сообщении.
При этом для водителей, желающих попасть в Крым, опубликована карта с альтернативным сухопутным маршрутом, который проходит по новым регионам вдоль побережья Азовского моря - от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).
"Если вы едете на электромобиле, то от Ростова-на-Дону до Симферополя доступно порядка 22 станций. Они расположены в городах и населенных пунктах, а также по основному маршруту автодороги", - говорится в сообщении.
В частности, подзарядить свои авто можно в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Мелитополе, Геническе, Джанкое, Красногвардейском районе.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
В августе Федеральная служба безопасности РФ сообщила о срыве очередной попытки спецслужб Украины взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле, которым предстояло управлять ничего не подозревавшему смертнику. По данным ФСБ, взрывное устройство было тщательно замаскировано в машине Chevrolet Volt.
