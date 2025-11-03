Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Я бы полетел в Россию". В Европе призвали Зеленского к переговорам
"Я бы полетел в Россию". В Европе призвали Зеленского к переговорам
"Я бы полетел в Россию". В Европе призвали Зеленского к переговорам - 03.11.2025, ПРАЙМ
"Я бы полетел в Россию". В Европе призвали Зеленского к переговорам
Владимиру Зеленскому пора взглянуть на сложившуюся ситуацию рационально: европейская поддержка не бесконечна и время переговоров пришло, отметил политик Армандо | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T22:28+0300
2025-11-03T22:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому пора взглянуть на сложившуюся ситуацию рационально: европейская поддержка не бесконечна и время переговоров пришло, отметил политик Армандо Мема в соцсети X."Он должен сделать шаг к переговорам о мире. Если бы я был Зеленским, я бы полетел в Россию и начал переговоры", — сказал он.Мема добавил, что Запад не может постоянно финансировать конфликт, особенно с ухудшающейся ситуацией в Европе. Политик подчеркнул, что последний санкционный пакет ЕС больше вредит Западу, чем России, и экономика союзников Украины одна за другой рискует развалиться.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и сотрудничать в любых форматах. Однако Киев до сих пор не ответил на предложение о создании трех рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам, выдвинутое Россией на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
22:28 03.11.2025
 
"Я бы полетел в Россию". В Европе призвали Зеленского к переговорам

Политик Мема призвал Зеленского к переговорам с Россией

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому пора взглянуть на сложившуюся ситуацию рационально: европейская поддержка не бесконечна и время переговоров пришло, отметил политик Армандо Мема в соцсети X.
"Он должен сделать шаг к переговорам о мире. Если бы я был Зеленским, я бы полетел в Россию и начал переговоры", — сказал он.
Дорожный знак, обозначающий территорию Украинского государства - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
На Украине придумали новый способ борьбы с отъездом населения
22:16
Мема добавил, что Запад не может постоянно финансировать конфликт, особенно с ухудшающейся ситуацией в Европе. Политик подчеркнул, что последний санкционный пакет ЕС больше вредит Западу, чем России, и экономика союзников Украины одна за другой рискует развалиться.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и сотрудничать в любых форматах. Однако Киев до сих пор не ответил на предложение о создании трех рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам, выдвинутое Россией на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.11.2025
Зеленскому сообщили хорошую новость после решения Трампа
09:09
 
