"Я бы полетел в Россию". В Европе призвали Зеленского к переговорам
"Я бы полетел в Россию". В Европе призвали Зеленского к переговорам - 03.11.2025, ПРАЙМ
"Я бы полетел в Россию". В Европе призвали Зеленского к переговорам
Владимиру Зеленскому пора взглянуть на сложившуюся ситуацию рационально: европейская поддержка не бесконечна и время переговоров пришло, отметил политик Армандо
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Владимиру Зеленскому пора взглянуть на сложившуюся ситуацию рационально: европейская поддержка не бесконечна и время переговоров пришло, отметил политик Армандо Мема в соцсети X."Он должен сделать шаг к переговорам о мире. Если бы я был Зеленским, я бы полетел в Россию и начал переговоры", — сказал он.Мема добавил, что Запад не может постоянно финансировать конфликт, особенно с ухудшающейся ситуацией в Европе. Политик подчеркнул, что последний санкционный пакет ЕС больше вредит Западу, чем России, и экономика союзников Украины одна за другой рискует развалиться.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и сотрудничать в любых форматах. Однако Киев до сих пор не ответил на предложение о создании трех рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам, выдвинутое Россией на переговорах в Стамбуле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
