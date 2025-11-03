https://1prime.ru/20251103/zoloto-864178177.html
Стоимость золота поднимается в понедельник утром
Стоимость золота поднимается в понедельник утром - 03.11.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота поднимается в понедельник утром
Стоимость золота поднимается в понедельник утром, следует из данных торгов. При этом аналитики предупреждают, что ослабление напряженности в мировой торговле... | 03.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-03T08:40+0300
2025-11-03T08:40+0300
2025-11-03T08:40+0300
экономика
рынок
китай
пекин
сша
дональд трамп
comex
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_0:42:3493:2006_1920x0_80_0_0_c2eb18f0cd188e349af3fb542f3f7469.jpg
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в понедельник утром, следует из данных торгов. При этом аналитики предупреждают, что ослабление напряженности в мировой торговле может негативно повлиять на спрос на актив. По состоянию на 8.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 15,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,38% - до 4 011,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,65%, до 48,475 доллара за унцию. "Интерес к золоту как к защитному активу сейчас снизился из-за ослабления торговой напряжённости между США и Китаем“, - приводит агентство Рейтер мнение аналитика OANDA Кевинга Вонга (Kelvin Wong). Он также добавил, что возможен "переход инвесторов к более рискованным активам, например, к акциям". Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что и Вашингтон, и Пекин вели себя немного "иррационально" в вопросе урегулирования торговых разногласий. Помимо этого, Трамп отметил, что отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация.
https://1prime.ru/20251101/analitik-864115327.html
китай
пекин
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861730367_380:0:3111:2048_1920x0_80_0_0_4dd0404e4cb45c81e2557c72cee4bc97.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, китай, пекин, сша, дональд трамп, comex, мировая экономика
Экономика, Рынок, КИТАЙ, Пекин, США, Дональд Трамп, Comex, Мировая экономика
Стоимость золота поднимается в понедельник утром
Золото дорожает, но спрос на актив может снизиться на ослаблении торговой напряженности