Стоимость золота поднимается в понедельник утром - 03.11.2025
Стоимость золота поднимается в понедельник утром
2025-11-03T08:40+0300
2025-11-03T08:40+0300
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в понедельник утром, следует из данных торгов. При этом аналитики предупреждают, что ослабление напряженности в мировой торговле может негативно повлиять на спрос на актив. По состоянию на 8.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 15,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,38% - до 4 011,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,65%, до 48,475 доллара за унцию. "Интерес к золоту как к защитному активу сейчас снизился из-за ослабления торговой напряжённости между США и Китаем“, - приводит агентство Рейтер мнение аналитика OANDA Кевинга Вонга (Kelvin Wong). Он также добавил, что возможен "переход инвесторов к более рискованным активам, например, к акциям". Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что и Вашингтон, и Пекин вели себя немного "иррационально" в вопросе урегулирования торговых разногласий. Помимо этого, Трамп отметил, что отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация.
08:40 03.11.2025
 
Стоимость золота поднимается в понедельник утром

Золото дорожает, но спрос на актив может снизиться на ослаблении торговой напряженности

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в понедельник утром, следует из данных торгов. При этом аналитики предупреждают, что ослабление напряженности в мировой торговле может негативно повлиять на спрос на актив.
По состоянию на 8.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 15,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,38% - до 4 011,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,65%, до 48,475 доллара за унцию.
"Интерес к золоту как к защитному активу сейчас снизился из-за ослабления торговой напряжённости между США и Китаем“, - приводит агентство Рейтер мнение аналитика OANDA Кевинга Вонга (Kelvin Wong). Он также добавил, что возможен "переход инвесторов к более рискованным активам, например, к акциям".
Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что и Вашингтон, и Пекин вели себя немного "иррационально" в вопросе урегулирования торговых разногласий.
Помимо этого, Трамп отметил, что отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация.
Аналитик рассказал, что будет с ценами на медь в мире
1 ноября, 04:16
