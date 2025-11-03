https://1prime.ru/20251103/zoloto-864178177.html

Стоимость золота поднимается в понедельник утром

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается в понедельник утром, следует из данных торгов. При этом аналитики предупреждают, что ослабление напряженности в мировой торговле может негативно повлиять на спрос на актив. По состоянию на 8.04 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 15,1 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,38% - до 4 011,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,65%, до 48,475 доллара за унцию. "Интерес к золоту как к защитному активу сейчас снизился из-за ослабления торговой напряжённости между США и Китаем“, - приводит агентство Рейтер мнение аналитика OANDA Кевинга Вонга (Kelvin Wong). Он также добавил, что возможен "переход инвесторов к более рискованным активам, например, к акциям". Ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что и Вашингтон, и Пекин вели себя немного "иррационально" в вопросе урегулирования торговых разногласий. Помимо этого, Трамп отметил, что отношения США и КНР носят соревновательный характер, но сотрудничество с Пекином несет больше выгоды, чем конфронтация.

