Золото вновь дорожает после небольшого снижения - 03.11.2025
2025-11-03T20:24+0300
2025-11-03T20:24+0300
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота открывает первые торги нового месяца возобновлением роста стоимости после снижения по итогам прошедшей недели, которое стало всего лишь небольшой передышкой, не ломающей общий восходящий тренд, и снова превосходит 4 тысячи долларов за унцию, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 33,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,88% - до 4 030,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,28% - до 48,295 доллара за унцию. По итогам прошлой недели стоимость золота опустилась на 3%. Аналитики отмечают, что это было связано с коррекцией. "Пауза в росте цен на золото по-прежнему выглядит как передышка, а не как обвал. Сезонное ослабление, временный шум вокруг политики Китая и укрепление доллара объясняют краткосрочное снижение, но ничто из этого не меняет долгосрочную картину", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen). Ранее в понедельник была опубликована американская макростатистика. Так, согласно данным американского Института управления поставками, индекс деловой активности в промышленности США в октябре снизился до 48,7% с уровня сентября в 49,1%, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя. Кроме того, аналогичный индекс S&amp;P Global, согласно окончательной оценке, в прошлом месяце увеличился до 52,5 пункта с 52 пунктов. Предварительные данные показали рост до 52,2 пункта.
20:24 03.11.2025
 
Золото вновь дорожает после небольшого снижения

Золото, после снижения цен на прошлой неделе, снова дорожает в рамках восходящего тренда

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота открывает первые торги нового месяца возобновлением роста стоимости после снижения по итогам прошедшей недели, которое стало всего лишь небольшой передышкой, не ломающей общий восходящий тренд, и снова превосходит 4 тысячи долларов за унцию, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 18.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 33,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,88% - до 4 030,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,28% - до 48,295 доллара за унцию.
По итогам прошлой недели стоимость золота опустилась на 3%. Аналитики отмечают, что это было связано с коррекцией.
"Пауза в росте цен на золото по-прежнему выглядит как передышка, а не как обвал. Сезонное ослабление, временный шум вокруг политики Китая и укрепление доллара объясняют краткосрочное снижение, но ничто из этого не меняет долгосрочную картину", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen).
Ранее в понедельник была опубликована американская макростатистика. Так, согласно данным американского Института управления поставками, индекс деловой активности в промышленности США в октябре снизился до 48,7% с уровня сентября в 49,1%, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя.
Кроме того, аналогичный индекс S&P Global, согласно окончательной оценке, в прошлом месяце увеличился до 52,5 пункта с 52 пунктов. Предварительные данные показали рост до 52,2 пункта.
Заголовок открываемого материала