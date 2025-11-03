https://1prime.ru/20251103/zoloto-864188752.html

Золото вновь дорожает после небольшого снижения

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота открывает первые торги нового месяца возобновлением роста стоимости после снижения по итогам прошедшей недели, которое стало всего лишь небольшой передышкой, не ломающей общий восходящий тренд, и снова превосходит 4 тысячи долларов за унцию, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 18.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 33,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,88% - до 4 030,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,28% - до 48,295 доллара за унцию. По итогам прошлой недели стоимость золота опустилась на 3%. Аналитики отмечают, что это было связано с коррекцией. "Пауза в росте цен на золото по-прежнему выглядит как передышка, а не как обвал. Сезонное ослабление, временный шум вокруг политики Китая и укрепление доллара объясняют краткосрочное снижение, но ничто из этого не меняет долгосрочную картину", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Saxo Bank Оле Хансена (Ole Hansen). Ранее в понедельник была опубликована американская макростатистика. Так, согласно данным американского Института управления поставками, индекс деловой активности в промышленности США в октябре снизился до 48,7% с уровня сентября в 49,1%, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя. Кроме того, аналогичный индекс S&P Global, согласно окончательной оценке, в прошлом месяце увеличился до 52,5 пункта с 52 пунктов. Предварительные данные показали рост до 52,2 пункта.

