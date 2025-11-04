https://1prime.ru/20251104/aeroport-864203663.html
В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщает Росавиация. "Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.
