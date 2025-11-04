Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация" - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация"
Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация" - 04.11.2025, ПРАЙМ
Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация"
Президент России Владимир Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация" в РФ. | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T13:24+0300
2025-11-04T13:24+0300
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация" в РФ. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ по итогам реализации пилотного проекта, предусмотренного пунктом 7 настоящего перечня поручений, обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, в том числе касающихся установления единого подхода к определению понятия "агломерация" и определению механизмов взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, территории которых полностью или частично входят в состав агломераций", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 15 декабря 2029 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
13:24 04.11.2025
 
Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация"

Путин поручил установить единый подход к определению агломерации в России

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация" в РФ.
Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ по итогам реализации пилотного проекта, предусмотренного пунктом 7 настоящего перечня поручений, обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, в том числе касающихся установления единого подхода к определению понятия "агломерация" и определению механизмов взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, территории которых полностью или частично входят в состав агломераций", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 15 декабря 2029 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
 
