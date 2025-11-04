https://1prime.ru/20251104/aglomeratsiya-864210720.html

Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация"

Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация" - 04.11.2025, ПРАЙМ

Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация"

Президент России Владимир Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация" в РФ. | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T13:24+0300

2025-11-04T13:24+0300

2025-11-04T13:24+0300

россия

общество

рф

владимир путин

михаил мишустин

вячеслав володин

федеральное собрание

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83998/69/839986921_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_04a643c76b5aba25cb7e0f08a485268d.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил установить единый подход к определению понятия "агломерация" в РФ. Утвержденный президентом перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с Государственной Думой Федерального Собрания РФ по итогам реализации пилотного проекта, предусмотренного пунктом 7 настоящего перечня поручений, обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, в том числе касающихся установления единого подхода к определению понятия "агломерация" и определению механизмов взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, территории которых полностью или частично входят в состав агломераций", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения поручения - 15 декабря 2029 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , рф, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав володин, федеральное собрание, госдума