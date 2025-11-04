Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. На 77-м году жизни скончался известный телеведущий и актер Юрий Николаев, сообщает издание Life.&quot;Сегодня телеведущему стало плохо, когда он находился дома&quot;, — отмечается в материале.По данным издания, Николаев долгое время боролся с тяжелым заболеванием легких. Ранее во вторник стало известно о его госпитализации.О смерти телеведущего сообщил народный артист России Николай Цискаридзе.&quot;Юрий Николаев ушел на небеса. &lt;...&gt; Совсем недавно мы в эфире &lt;...&gt; вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд &lt;...&gt; И вот только что пришло известие, что его не стало&quot;, — написал артист в своем Telegram-канале.Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Его родители были ветеранами Великой отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (ныне лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино". С 1970 по 1975 год он служил в Театре имени Пушкина, а уже в 1973 году начал карьеру на телевидении. Телезрителям Николаев запомнился как ведущий популярных передач — "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году ему было присвоено звание народного артиста России.
23:20 04.11.2025
 
Умер известный актер и телеведущий Юрий Николаев

Телеведущий и актер Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Свеча. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
ОбществоКишиневкультура
 
 
Заголовок открываемого материала