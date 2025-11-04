https://1prime.ru/20251104/aktivy-864202016.html
Россия и Китай осудили блокировку и конфискацию суверенных активов
Россия и Китай осудили блокировку и конфискацию суверенных активов
МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай убеждены, что конфискация, блокировка суверенных активов без согласия собственника дестабилизирует глобальную финансовую систему, коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему", - говорится в коммюнике.
