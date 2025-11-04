https://1prime.ru/20251104/aktivy-864202016.html

Россия и Китай осудили блокировку и конфискацию суверенных активов

Россия и Китай осудили блокировку и конфискацию суверенных активов - 04.11.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай осудили блокировку и конфискацию суверенных активов

Россия и Китай убеждены, что конфискация, блокировка суверенных активов без согласия собственника дестабилизирует глобальную финансовую систему, коммюнике по... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T09:56+0300

2025-11-04T09:56+0300

2025-11-04T09:56+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

рф

михаил мишустин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg

МОСКВА, 4 ноя - ПРАЙМ. Россия и Китай убеждены, что конфискация, блокировка суверенных активов без согласия собственника дестабилизирует глобальную финансовую систему, коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР. Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов. "Конфискация, блокировка или любое иное использование суверенных активов без согласия собственника грубо нарушает базовый принцип суверенного равенства государств и дестабилизирует глобальную финансовую систему", - говорится в коммюнике.

китай

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, рф, михаил мишустин