"Придется пожертвовать". На Западе сделали заявление о конфликте с Россией

У Европы заканчиваются ресурсы для продолжения опосредованной войны с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X. | 04.11.2025, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863799293_0:0:2428:1365_1920x0_80_0_0_f164ee5fed1f660947bdc8b96d999db5.jpg

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. У Европы заканчиваются ресурсы для продолжения опосредованной войны с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Чтобы продолжать опосредованную войну, Европе придется пожертвовать собой", — подчеркнул он.Так эксперт прокомментировал публикацию Politico, в которой отмечается, что Украина может потерять поддержку Международного валютного фонда, если Евросоюз не согласится направить на это замороженные российские активы.Дизен отметил, что кража российских средств сделает Европу изгоем в мировой финансовой системе.После начала специальной военной операции Евросоюз и страны G7 заблокировали около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых более 200 миллиардов размещены в Евросоюзе — в основном в клиринговой системе Euroclear.По данным Welt am Sonntag, с января по июль ЕС перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Киеву новый кредит под эти активы, уточнив, что возвращать заем Украина будет лишь после выплаты Россией "репараций".Москва неоднократно называла подобные инициативы воровством. В МИД подчеркивали, что речь идет не только о частных, но и о государственных активах России.В ответ Москва ввела зеркальные ограничения: средства иностранных инвесторов из недружественных стран переводятся на специальные счета типа "С", вывести их можно только по разрешению правительственной комиссии.

2025

