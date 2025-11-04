https://1prime.ru/20251104/amerika-864193639.html

"Крах сил": в США высказались о России

"Крах сил": в США высказались о России - 04.11.2025, ПРАЙМ

"Крах сил": в США высказались о России

НАТО в настоящее время создает лишь видимость мощи, но на практике уже не может противостоять России ни по числу, ни по качеству вооружений, сообщил бывший... | 04.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-04T03:21+0300

2025-11-04T03:21+0300

2025-11-04T03:21+0300

мировая экономика

общество

украина

москва

европа

владимир путин

цру

нато

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859916137_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_4c84e38ecb196a7dbbfa16f4235478af.jpg

МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. НАТО в настоящее время создает лишь видимость мощи, но на практике уже не может противостоять России ни по числу, ни по качеству вооружений, сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в выпуске YouTube-шоу Эндрю Наполитано. "Крах украинско-натовских сил, которые сейчас находятся на поле боя с Россией, происходит прямо сейчас", — заявил он. Джонсон выразил мнение, что дальнейшее участие Североатлантического альянса в украинском конфликте только ускоряет его внутренние проблемы."Их (страны НАТО — Прим. ред.), можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть, но, знаете ли, они толстые, не в форме и страдают от различных физических недугов. Это олицетворение Европы, НАТО. Это — изношенная сила, которая просто не осознает этого", — сказал эксперт.В начале октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия все эти годы воюет не с Украиной, а со всем НАТО. Москва рассматривает западные поставки вооружений в Украине и транспортные средства НАТО как законные военные цели.К тому же в последние годы Россия отмечает беспрецедентное усиление активности западного блока у своих границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессии, что вызывает обеспокоенность в Москве. МИД России не раз подчеркивал открытость к равноправному диалогу при условии, что Запад прекратит экспансию своего воинского континента.

https://1prime.ru/20251014/nato-863508795.html

https://1prime.ru/20251031/rossiya-864111833.html

украина

москва

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, москва, европа, владимир путин, цру, нато, мид рф