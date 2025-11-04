"Крах сил": в США высказались о России
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон отметил, что у НАТО больше нет сил для противостояния России.
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. НАТО в настоящее время создает лишь видимость мощи, но на практике уже не может противостоять России ни по числу, ни по качеству вооружений, сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в выпуске YouTube-шоу Эндрю Наполитано.
"Крах украинско-натовских сил, которые сейчас находятся на поле боя с Россией, происходит прямо сейчас", — заявил он.
Джонсон выразил мнение, что дальнейшее участие Североатлантического альянса в украинском конфликте только ускоряет его внутренние проблемы.
"Их (страны НАТО — Прим. ред.), можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть, но, знаете ли, они толстые, не в форме и страдают от различных физических недугов. Это олицетворение Европы, НАТО. Это — изношенная сила, которая просто не осознает этого", — сказал эксперт.
В начале октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия все эти годы воюет не с Украиной, а со всем НАТО. Москва рассматривает западные поставки вооружений в Украине и транспортные средства НАТО как законные военные цели.
К тому же в последние годы Россия отмечает беспрецедентное усиление активности западного блока у своих границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессии, что вызывает обеспокоенность в Москве. МИД России не раз подчеркивал открытость к равноправному диалогу при условии, что Запад прекратит экспансию своего воинского континента.