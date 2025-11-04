Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Крах сил": в США высказались о России - 04.11.2025
"Крах сил": в США высказались о России
"Крах сил": в США высказались о России - 04.11.2025, ПРАЙМ
"Крах сил": в США высказались о России
НАТО в настоящее время создает лишь видимость мощи, но на практике уже не может противостоять России ни по числу, ни по качеству вооружений, сообщил бывший... | 04.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-04T03:21+0300
2025-11-04T03:21+0300
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. НАТО в настоящее время создает лишь видимость мощи, но на практике уже не может противостоять России ни по числу, ни по качеству вооружений, сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в выпуске YouTube-шоу Эндрю Наполитано. "Крах украинско-натовских сил, которые сейчас находятся на поле боя с Россией, происходит прямо сейчас", — заявил он. Джонсон выразил мнение, что дальнейшее участие Североатлантического альянса в украинском конфликте только ускоряет его внутренние проблемы."Их (страны НАТО — Прим. ред.), можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть, но, знаете ли, они толстые, не в форме и страдают от различных физических недугов. Это олицетворение Европы, НАТО. Это — изношенная сила, которая просто не осознает этого", — сказал эксперт.В начале октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия все эти годы воюет не с Украиной, а со всем НАТО. Москва рассматривает западные поставки вооружений в Украине и транспортные средства НАТО как законные военные цели.К тому же в последние годы Россия отмечает беспрецедентное усиление активности западного блока у своих границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессии, что вызывает обеспокоенность в Москве. МИД России не раз подчеркивал открытость к равноправному диалогу при условии, что Запад прекратит экспансию своего воинского континента.
03:21 04.11.2025
 
"Крах сил": в США высказались о России

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон отметил, что у НАТО больше нет сил для противостояния России.

Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. НАТО в настоящее время создает лишь видимость мощи, но на практике уже не может противостоять России ни по числу, ни по качеству вооружений, сообщил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в выпуске YouTube-шоу Эндрю Наполитано.
"Крах украинско-натовских сил, которые сейчас находятся на поле боя с Россией, происходит прямо сейчас", — заявил он.
СМИ: в НАТО обсуждают новые правила боя с Россией
14 октября, 20:45
14 октября, 20:45
Джонсон выразил мнение, что дальнейшее участие Североатлантического альянса в украинском конфликте только ускоряет его внутренние проблемы.
"Их (страны НАТО — Прим. ред.), можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть, но, знаете ли, они толстые, не в форме и страдают от различных физических недугов. Это олицетворение Европы, НАТО. Это — изношенная сила, которая просто не осознает этого", — сказал эксперт.
В начале октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия все эти годы воюет не с Украиной, а со всем НАТО. Москва рассматривает западные поставки вооружений в Украине и транспортные средства НАТО как законные военные цели.
К тому же в последние годы Россия отмечает беспрецедентное усиление активности западного блока у своих границ. Альянс расширяет свои инициативы, называя это сдерживанием агрессии, что вызывает обеспокоенность в Москве. МИД России не раз подчеркивал открытость к равноправному диалогу при условии, что Запад прекратит экспансию своего воинского континента.
Западные СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО
31 октября, 21:47
31 октября, 21:47
 
